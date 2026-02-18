Две волны потепления и суровые морозы? Что приготовила погода Полтавщине в первой половине марта

Март подготовил кременчугам температурные колебания

Последние дни февраля в Кременчуге ожидаются морозными ночью и теплыми днем. Вероятно, что и первая половина марта также будет контрастной – местами прогнозируется до +15 и одновременно до 14 градусов мороза.

Детальнее о прогнозе погоды на Полтавщине "Телеграф" узнал на двух синоптических сайтах. Данные существенно отличаются.

По прогнозу "Погода 33", с 1 по 3 марта температура резко поднимется с 5 до 15 градусов тепла. Ночью она будет колебаться около +2…5 градусов. Это будет первая волна ощутимого потепления.

Уже со среды и по субботу, 4-5 марта, город охватят сильные морозы вплоть до -14 градусов. Но они прогнозируются недолгими и 6-7 числа показатели на термометрах зафиксируются около 0.

С воскресенья, 8 марта, снова предполагается потепление. В течение второй недели месяца воздух в городе может прогреться от +6 до +14 градусов днем. Ночью также не стоит ожидать морозов. Однако стоит взять с собой зонт, потому что 8-9 и 13-14 марта синоптики предупреждают о дождях.

Когда ждать сильнейших морозов и резкого потепления в Кременчуге. Фото: Мета.

Морозы в марте, вероятно, будут, но не столь суровые, по данным "Погода.Мета". Но город значительно прогреется.

В первой половине месяца температура днем будет находиться в коридоре +5…9 градусов, иногда будет достигать +14. Теплее всего ожидается 1 марта.

Тем временем ночные показатели минимально могут опуститься до -1 градуса, а иногда — зафиксироваться около +10 градусов.

Погода в Полтавской области на первую половину марта. Фото: Погода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать Украине в первый день весны.