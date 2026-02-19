До Львова мчить справжня весна: коли мінусова температура різко зміниться теплом

Погода буде сонячною та майже без опадів

До Львова йде справжнє весняне тепло. Стовпчики термометрів поповзуть вгору вже за кілька днів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, синоптики сайту Meteofor вважають, що з 25 по 28 березня в обласному центрі встановиться тепла погода – +2+9 градусів. Вона також буде сонячною та майже без опадів.

Погода у Львові

Такої думки дотримуються і фахівці сервісу Meteo.ua. За їх прогнозом з 25 лютого по 5 березня температура повітря у Львові буде на рівні +2+14 градусів. У деяких із цих днів можливий невеликий дощ.

Погода у Львові

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

