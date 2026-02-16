Носила австрийское, польское и немецкое название: прежние имена самой длинной улицы Львова (фото)

Ее длина — 9 километров, и она выходит на объездную дорогу

Во Львове есть немало известных магистралей, однако именно улица Зеленая считается самой длинной в городе. Впервые о ней упоминали более 480 лет назад, и за это время она восемь раз меняла свое название.

Она простирается на 9 километров и тянется до объездной дороги. Для сравнения, улицы Городоцкая и Стрыйская короче, как написали в "032.ua".

Прежние названия

История улицы ведет начало еще в XVI веке. Впервые ее упоминают в 1544 году как Власскую дорогу или Влоский мост. Название возникло из-за торговых путей, которыми пользовались выходцы из Валахии. За столетие существования улица меняла название восемь раз. Австрийцы называли ее Grünen Straße, поляки — Zielona, а во время Второй мировой войны улица имела и названия в честь польского генерала Розвадовского и немецкого Grünestrasse. С 1944 года она стала Зеленой.

Архитектура улицы

В XIX веке Зеленая была престижной загородной территорией. Здесь возводили роскошные имения представители состоятельных дворянских семей. В начале XX века район начал активно развиваться — появились жилые дома, промышленные предприятия и общественный транспорт.

Улица славится и архитектурными памятниками. Одним из них является Храм святой Урсулы, построенный в конце XVII века. За свою историю здание меняло назначение и даже использовалось как склад. Спортивным украшением магистрали стал Дворец спорта "Динамо", который еще в 1911 году работал как зал для катания на роликах.

Храм святой Урсулы. Фото: Facebook

Дворец спорта "Динамо". Фото: wikimapia

Также на улице расположен Стадион "Украина", который находится рядом со Снопковским парком — популярной зеленой зоной для отдыха жителей.

Стадион "Украина". Фото: Википедия

