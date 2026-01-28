Февраль принесет снегопады, дожди и аномальные температуры: синоптик дал прогноз на месяц

Уровень осадков местами будет выше нормы на 10–40 %

Февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Сначала морозы охватят западные и северные регионы, а далее постепенно распространятся по всей стране.

Что нужно знать:

Причина похолодания — арктический воздух с северо-востока Европы под влиянием антициклона

С 8–10 февраля холод начнёт ослабевать, но на северо-западе морозы могут держаться до конца месяца

В Крыму и Закарпатье холод недолгий, к середине месяца — плюсовая температура

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в январе большая часть Восточной Европы и Украины находилась под влиянием сильных морозов с севера. Средняя температура была ниже нормы на 2-4 °C и в некоторых областях Украины столбики термометров опускались до -23…-25 °C.

Согласно прогнозу, февраль также начнётся с сильного похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Синоптик рассказал, что уровень осадков местами будет выше нормы на 10–40 %. Это связано с активизацией южных циклонов в районе Средиземного моря и Балкан, которые могут проходить через Украину. При температурах ниже 0 °C большинство осадков выпадет в виде снега.

В третьей декаде февраля увеличится вероятность дождей. Снег будет держаться почти по всей стране, кроме юга и Закарпатья, а в некоторых местах его толщина достигнет 35–45 см, что усилит ночное похолодание.

По словам Кибальчича, на крайнем юге, в Крыму, Приазовье и Закарпатье холодная погода продержится недолго. Ко второй половине февраля ожидаются уже плюсовые температуры, и среднемесячная температура будет на 1–2 °C выше нормы. В остальных областях температура будет близка к норме, а в северных и западных регионах — на 2–5 °C ниже нормы.

Синим на прогнозной карте показаны территории Европы, где температура будет значительно ниже обычной с 2 по 9 февраля

Погодная карта

