Укр

Журналистку засыпало снегом прямо посреди эфира в Киеве: видео стало вирусным и вызвало шутки

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Снег в Киеве Новость обновлена 17 февраля 2026, 13:30
Снег в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

В столице уже второй день подряд пытаются обуздать непогоду

В Киеве журналистку засыпало снегом во время записи прямого эфира. Ведь рядом проезжал транспорт, чистивший дорогу.

Соответствующее видео уже распространяют местные каналы. Заметим, что курьёз произошел с корреспонденткой канала "Киев24", а ролик распространили паблики с многомиллионной аудиторией.

Во время записи видео журналистка рассказывала, как коммунальщики справляются со снегопадом в Киеве. Ведь 16 февраля, в понедельник, столицу накрыл транспортный коллапс, техника не успевала убирать снег, а люди — расчищать тротуары.

Однако один из коммунальщиков наглядно показал в видео, как чистится снег в Киеве и убирают ли его только с дорог. Ведь на видео видно, что трактор проезжал по тротуару.

В комментариях пользователи уже оценили этот курьез и начали шутить. Многие писали, что за рулем вероятно был мэр Киева Виталий Кличко или тракторист просто решил добавить спецэффектов в эфир канала.

Люди писали:

  • Пойдет, снеговиком будет.
  • Продемонстрировал работу.
  • Кличко был за рулем.
  • А она что не слышит! Коммунальщик работает!
  • Тракторист с юмором.
  • Меня тоже так осыпали.
  • Это он ухаживал. Девушка понравилась.
  • Тракторист в это время на приколе…
  • Киевские новости в стиле GTA: трактор решил сделать спецэффект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Киев накроет новая волна холодов и долго ли продержится погода.

Теги:
#Киев #Техника #Снег #Журналист