Журналистку засыпало снегом прямо посреди эфира в Киеве: видео стало вирусным и вызвало шутки

В столице уже второй день подряд пытаются обуздать непогоду

В Киеве журналистку засыпало снегом во время записи прямого эфира. Ведь рядом проезжал транспорт, чистивший дорогу.

Соответствующее видео уже распространяют местные каналы. Заметим, что курьёз произошел с корреспонденткой канала "Киев24", а ролик распространили паблики с многомиллионной аудиторией.

Во время записи видео журналистка рассказывала, как коммунальщики справляются со снегопадом в Киеве. Ведь 16 февраля, в понедельник, столицу накрыл транспортный коллапс, техника не успевала убирать снег, а люди — расчищать тротуары.

Однако один из коммунальщиков наглядно показал в видео, как чистится снег в Киеве и убирают ли его только с дорог. Ведь на видео видно, что трактор проезжал по тротуару.

В комментариях пользователи уже оценили этот курьез и начали шутить. Многие писали, что за рулем вероятно был мэр Киева Виталий Кличко или тракторист просто решил добавить спецэффектов в эфир канала.

Люди писали:

Пойдет, снеговиком будет.

Продемонстрировал работу.

Кличко был за рулем.

А она что не слышит! Коммунальщик работает!

Тракторист с юмором.

Меня тоже так осыпали.

Это он ухаживал. Девушка понравилась.

Тракторист в это время на приколе…

Киевские новости в стиле GTA: трактор решил сделать спецэффект.

