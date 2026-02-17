Журналистку засыпало снегом прямо посреди эфира в Киеве: видео стало вирусным и вызвало шутки
В столице уже второй день подряд пытаются обуздать непогоду
В Киеве журналистку засыпало снегом во время записи прямого эфира. Ведь рядом проезжал транспорт, чистивший дорогу.
Соответствующее видео уже распространяют местные каналы. Заметим, что курьёз произошел с корреспонденткой канала "Киев24", а ролик распространили паблики с многомиллионной аудиторией.
Во время записи видео журналистка рассказывала, как коммунальщики справляются со снегопадом в Киеве. Ведь 16 февраля, в понедельник, столицу накрыл транспортный коллапс, техника не успевала убирать снег, а люди — расчищать тротуары.
Однако один из коммунальщиков наглядно показал в видео, как чистится снег в Киеве и убирают ли его только с дорог. Ведь на видео видно, что трактор проезжал по тротуару.
В комментариях пользователи уже оценили этот курьез и начали шутить. Многие писали, что за рулем вероятно был мэр Киева Виталий Кличко или тракторист просто решил добавить спецэффектов в эфир канала.
Люди писали:
- Пойдет, снеговиком будет.
- Продемонстрировал работу.
- Кличко был за рулем.
- А она что не слышит! Коммунальщик работает!
- Тракторист с юмором.
- Меня тоже так осыпали.
- Это он ухаживал. Девушка понравилась.
- Тракторист в это время на приколе…
- Киевские новости в стиле GTA: трактор решил сделать спецэффект.
