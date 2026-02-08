Не просто "бывшая Тищенко": что известно о Барановской, которая родила нардепу сына

Пара была в браке семь лет

Алла Барановская — украинская бизнесвумен, блогер и бывшая модель, наиболее известная широкой публике как экс-жена народного депутата Николая Тищенко. В медиа ее имя фигурирует не только в контексте личной жизни с политиком, но и как самостоятельной медийной фигуры.

Что следует знать

Алла Барановская развелась с Николаем Тищенко после семи лет брака

Бизнесвумен развивает собственный бизнес и ведет блог в соцсетях

После расторжения брака ее доходы существенно выросли, достигнув почти 9 миллионов гривен в год

Барановская родилась 23 апреля 1994 года в Донецке, но значительную часть взрослой жизни провела в Киеве, где продолжила обучение и развивала карьеру после переезда. Она окончила филологический факультет Донецкого национального университета.

Николай Тищенко и Алла Барановская. Фото: соцсети

За ресторатора и будущего нардепа Тищенко Алла вышла замуж в 2016 году. Их знакомство состоялось в 2013 году — Барановская тогда брала интервью у бизнесмена. Свои отношения пара первые три года скрывала.

В январе 2024 года стало известно, что Барановская и Тищенко развелись. Нардеп подтвердил факт развода, объяснив, что пара не жила вместе последние два года. Причиной разрыва экс-супруги называли "невозможность совместного проживания". Тищенко объяснил это тем, что из-за работы в Киеве и проживания Аллы в другом месте они не могли содержать общий быт, однако сохранили дружеские отношения и продолжат воспитывать сына Давида.

Николай Тищенко с женой и сыном. Фото: инстаграмм

Кроме роли "бывшей Тищенко", Барановская известна как владелица сети салонов красоты Clipse. До политической карьеры мужа она получила долю в некоторых бизнесах, связанных с ресторанной сферой, которые затем перерегистрировались на нее. В том числе речь шла о доле в компаниях, владевших известными заведениями в Киеве.

Алла Барановская. Фото: instagram.com/allabonya

По данным Ukrainian.news, доходы бывшего нардепа существенно выросли незадолго до развода. За 2023 год ее доходы составили около 8,8 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Алла Барановская. Фото: instagram.com/allabonya

После развода Алла сохраняет активность в соцсетях, где делится фрагментами жизни, путешествий и семейных моментов. Она часто публикует фото с сыном Давидом, в частности, празднование его 8-летия в феврале 2025 года, которое устроила с размахом.

Сын Барановской и Тищенко. Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская. Фото: instagram.com/allabonya

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела "женщина третьего тысячелетия" Ирина Луценко в пластику и сейчас. Ее внешность заметно изменилась.