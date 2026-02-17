Завалит снегом и заморозит с новой силой: в Киев идет новая волна холодов

Морозы не уйдут не снизят интенсивность после волны холодов

В Киеве продолжатся морозы, которые будут сопровождаться частыми и обильными осадками. В некоторые дни столбики термометров могут превышать -10 градусов.

Это следует из прогнозов синоптиков. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что 17 и 18 в столицу Украины ожидает новая волна похолодания, во время которой температура воздуха может опуститься до -11-12 градусов. Возможны обильные осадки в виде снега. При этом в дальнейшем морозы не отступят, а стабилизируются на уровне -2-10 градусов до конца месяца.

Погода в Киеве

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. По данному прогнозу 17 и 18 февраля также ожидаются сильные морозы — до -7-18 градусов. В последующие дни столбики термометров будут находиться на уровне -1 -14 градусов. Возможны частые осадки в виде снега.

