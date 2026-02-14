Сладкий символ эпохи. Почему дети нулевых так обожали шоколадное масло

У современных детей другие вкусовые увлечения

Шоколадное масло – это настоящий гастрономический символ детства для тех, кто рос в 90-х и начале 2000-х. Оно превращало печенье, или даже кусок батона, в шоколадное пирожное.

Тогда выбор сладостей еще был ограничен, а настоящая "Нутелла" была не всем по карману. Потому выручало шоколадное масло. Его покупали в магазинах или делали дома.

Шоколадное масло

Шоколадное масло – это сливочное масло, в которое добавляли сахарную пудру, какао и иногда ванилин для аромата. Оно было не таким приторно сладким, как современные шоколадные пасты, имело легкую горчинку какао и сливочный привкус.

Шоколадное масло на батоне – пирожное из нулевых

Его мазали на печенье, накрывая сверху еще одним – получалось что-то вроде печенья с начинкой. Или просто мазали на ломтик батона. Особым шиком считалось, чтобы слой шоколадного масла был чуть ли не таким же по толщине, как кусок батона. Некоторые даже ели шоколадное масло ложкой — пока мама не видит.

Дети обожали сами мазать шоколадное масло на хлеб

Продают ли шоколадное масло сейчас

Сейчас шоколадное масло также есть в продаже, хотя теперь оно и не столь популярно. Кроме того, современное "шоколадное масло" часто грешит добавлением растительных жиров (пальмового масла), из-за чего оно не имеет "правильного" сливочного привкуса.

Шоколадное масло "Ферма"

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом лакомстве из 90-2000 лет — шоколадной колбаске. Десерт делали бабушки и мамы, которые ценили его за бюджетность и быстроту приготовления.