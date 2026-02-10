Символ любви и наслаждения. Когда и где появился популярный восточный десерт

История этих сладостей насчитывает более 500 лет

В Украине на полках можно найти немало интересных иностранных сладостей, которые десятилетиями удивляли людей. К примеру, рахат-лукум.

"Телеграф" расскажет историю этого восточного десерта, а также почему он считается символом любви. Заметим, что рахат-лукум появился в Стамбуле при Османской империи.

История этого восточного десерта насчитывает более 500 лет. Известно, что в конце XVIII ст. турецкий кондитер Али Мугидин Хаджи Бекир создал рахат-лукум для султана. Десерт сразу очаровал не только главу империи, но и его гостей.

Рахат-лукум. Фото: открытые источники

Его название происходит от турецкого "rahat lokum", что означает "удобный кусочек" или "наслаждение для горла". Классический рецепт включает сахар, крахмал и патоку (или муку). Обычно рахат-лукум готовили в форме небольших кубиков, усыпанных сахарной пудрой. Впоследствии начали появляться другие вариации с добавлением фруктовых сиропов, орехов и красителей.

Современный рахат-лукум несколько похож на классическую версию, но имеет более нежную и мягкую текстуру. А также формы и вкусы. Купить восточный десерт можно и сегодня в любом кондитерском магазине.

Рахат-лукум. Фото: открытые источники

Почему рахат-лукум символ любви

На самом деле все просто, ведь родился десерт в Османской империи. Тогда у султанов был большой гарем, из которого выбирали себе женщин и фавориток. Так вот попробовать рахат-лукум удавалось только тем, кто действительно удивлял султана и ставал ему не безразличным. То есть женщины, которые ели в покоях султана рахат-лукум, имели статус фавориток и даже любимых правителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда появились желейные мишки и как они стали популярны.