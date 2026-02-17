Петушок на палочке: почему все в СССР ели эти леденцы и как появился этот сладкий символ детства

Массовую популярность леденцы приобрели в ХХ веке

История леденцов на палочке достигает еще средневековья, однако на территории СССР наибольшую популярность они приобрели в 70-х годах. Петушки, белочки и рыбки делались с помощью специальных металлических форм.

Кто именно придумал использовать палочку для леденцов из карамели точно неизвестно. Так готовили во Франции и Британии конфеты для знати, чтобы те не пачкали руки. Но настоящий бум произошел в 1920-х годах по созданию "Чупа-Чупса".

В СССР, в который тогда входила Украина, таких леденцов не было, но мамам все же хотелось порадовать детей конфетами так, чтобы руки были не липкими. Карамель наливали в ложки. Но как только появились формы — леденцы в виде петушков мгновенно приобрели популярность. Это была дешевая домашняя альтернатива сладостям из магазина.

Классический петушок – это карамель из сахара, воды и небольшого количества уксуса, сваренная до золотистого или янтарного цвета и разлитая в металлические или алюминиевые формочки со вставленной деревянной палочкой. Для цветов и вкусов добавляли соки или кисели, иногда какао.

