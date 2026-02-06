На конфетах "Ромашка" заметили малоизвестный знак: что это такое (фото)

Необычные красные символы на обертке популярных сладостей вызвали оживленные дискуссии в сети

Конфеты "Ромашка" от популярного производителя Roshen начали производить с особой отметкой. Ее значение знают далеко не все.

Источником дискуссии стало сообщение в соцсети Threads от пользовательницы yanultetiana. Она опубликовала фото упаковки конфет на которой в нижнем правом углу размещены два красных круглых символа с надписями на языке, похожем на иврит.

Что это за отметки? Roshen выходит на новый уровень. Впервые, что я подумала, что это для евреев, эти отметки, да или нет? поинтересовалась автор поста.

В комментариях под сообщением неравнодушные пользователи и специалисты быстро развеяли сомнения. Как оказалось, эти знаки действительно касаются правил питания в иудаизме – кашрута.

На упаковке "Ромашки" изображены израильские знаки предупредительной маркировки:

Левый знак (с ножом/маслом): предупреждает о высоком содержании насыщенных жиров.

Правый знак (с ложкой): указывает высокое содержание сахара.

Маркировка на конфетах Рошен

Это обязательная государственная маркировка в Израиле для продуктов, превышающих установленные нормы по вредным компонентам. Поскольку Roshen активно экспортирует продукцию в Израиль, на упаковках появляются такие отметки на ивритском языке.

Хотя в комментариях к сообщению отметили, что такая маркировка практикуется и в Украине. Пользователь threads пишет, что якобы видела подобное с 2021 года.

Зачем указывать это на продуктах

Маркировка такого типа (как диетическая, так и религиозная) наносится на продукты по нескольким важным причинам:

Требования экспорта. Каждая страна имеет свои стандарты. Для рынка Израиля наличие знаков содержания сахара и жиров является законодательным требованием, без которого товар не попадет на полки магазинов. Забота о здоровье. Красные знаки помогают покупателю мгновенно понять, что продукт является калорийным или содержит много сахара, что важно для людей с диабетом или следящих за рационом. Кошерность. Отдельные отметки (ектор кашрута) подтверждают, что продукт изготовлен из разрешенных ингредиентов под наблюдением раввинов. Это позволяет производителю привлечь огромную аудиторию потребителей, употребляющих исключительно кошерную пищу.

