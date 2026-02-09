Укр

Неповторимое лакомство из детства. Как желейные мишки обрели популярность среди украинцев

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мармаладные мишки стали известны во всем мире Новость обновлена 09 февраля 2026, 22:42
Мармаладные мишки стали известны во всем мире. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дети сразу полюбили эти сладости, хотя во времена СССР были отечественные аналоги желейных конфет

Дети середины 1990-х – 2000-х годов помнят до сих пор любимый вкус мармеладных мишек. Этим сладостям уже более 100 лет, но они не теряют своей популярности

Конфеты сразу после появления завоевали сердца детей в Украине. "Телеграф" расскажет подробнее об этих сладостях.

История появления мишек

Конфеты на основе желатина изобрели в Германии. В 1920 году владелец кондитерской фабрики в Бонни Ханс Ригель основал компанию Haribo. А в 1922 году он придумал конфеты Gummibärchen, что в буквальном переводе значит "резиновые медвежата".

Конфета в форме мишки
Конфета в форме мишки

В их состав входят желатин или пектин, а также сахар, сироп, глюкозы, крахмал, специи, лимонная кислота, пищевые красители и другие ингредиенты. Конфеты обладают разными цветами и вкусами (лимон, вишня, клубника, яблоко и т.д.). Вскоре они стали любимым лакомством у детей. К 1960-м годам появилось множество вариантов конфет, отличавшихся по цвету, вкусу и форме.

Мармеладные мишки имеют разнообразные цвета и вкусы
Мармеладные мишки имеют разнообразные цвета и вкусы
Мармеладные мишки
Мармеладные мишки

В Украине эти сладости появились в середине 90-х годов после распада СССР. Они стали любимы среди детей и даже взрослых, хотя в советское время существовали отечественные аналоги желейных конфет, но не в форме мишек.

Мармеладные мишки имеют разнообразные цвета и вкусы.
Мармеладные мишки имеют разнообразные цвета и вкусы.

Эти сладости стали настолько популярными в мире, что студией "Дисней" о мармеладных мишках снят мультсериал "Приключения медвежат Гамми". А на рынке появились серьги и другие украшения в форме мишек.

Персонажи мультсериала "Приключения медвежат Гамми"
Персонажи мультсериала "Приключения медвежат Гамми"
Женские украшения в форме мармеладных медвежат
Женские украшения в форме мармеладных медвежат
Женские украшения в форме мармеладных медвежат
Женские украшения в форме мармеладных медвежат

Ранее "Телеграф" рассказывал о культовых конфетах "Маугли", которые покорили Украину в 2000-х, и о том, куда они исчезли.

Теги:
#Сладости #Детство #Конфеты #Мармеладные мишки