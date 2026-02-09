Неповторимое лакомство из детства. Как желейные мишки обрели популярность среди украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дети сразу полюбили эти сладости, хотя во времена СССР были отечественные аналоги желейных конфет
Дети середины 1990-х – 2000-х годов помнят до сих пор любимый вкус мармеладных мишек. Этим сладостям уже более 100 лет, но они не теряют своей популярности
Конфеты сразу после появления завоевали сердца детей в Украине. "Телеграф" расскажет подробнее об этих сладостях.
История появления мишек
Конфеты на основе желатина изобрели в Германии. В 1920 году владелец кондитерской фабрики в Бонни Ханс Ригель основал компанию Haribo. А в 1922 году он придумал конфеты Gummibärchen, что в буквальном переводе значит "резиновые медвежата".
В их состав входят желатин или пектин, а также сахар, сироп, глюкозы, крахмал, специи, лимонная кислота, пищевые красители и другие ингредиенты. Конфеты обладают разными цветами и вкусами (лимон, вишня, клубника, яблоко и т.д.). Вскоре они стали любимым лакомством у детей. К 1960-м годам появилось множество вариантов конфет, отличавшихся по цвету, вкусу и форме.
В Украине эти сладости появились в середине 90-х годов после распада СССР. Они стали любимы среди детей и даже взрослых, хотя в советское время существовали отечественные аналоги желейных конфет, но не в форме мишек.
Эти сладости стали настолько популярными в мире, что студией "Дисней" о мармеладных мишках снят мультсериал "Приключения медвежат Гамми". А на рынке появились серьги и другие украшения в форме мишек.
Ранее "Телеграф" рассказывал о культовых конфетах "Маугли", которые покорили Украину в 2000-х, и о том, куда они исчезли.