В Днепре "ранняя весна": испортят ли морозы погоду в течение недели

Иногда в Днепре будут идти дожди и снег

В Днепр ворвалось существенное потепление. Оно продержится до 22 февраля, хотя местами ночью все же будут "минусы".

Воздух в городе может прогреться до +7 градусов, как спрогнозировали в "Sinoptik". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

С пятницы до понедельника, 13-16 февраля, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+7 градусов, что создает впечатление ранней весной. В то же время, ночью температура может опускаться до -2 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду и периодические осадки в виде дождя.

Однако уже с 17 по 20 февраля температура начнет снижаться. В ночные часы показатели будут опускаться до -5…-2 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться около -1…+2 градусов. Вместе с похолоданием ожидается изменение характера осадков — дождь постепенно перейдет в мокрый снег, а иногда возможны кратковременные снегопады.

До 22 февраля в городе возможны периоды морозной погоды, но сильных холодов не ожидается. Температурные показатели ночью опустятся до 0…+1, в то время как днем воздух будет прогреваться до +3… 4. Без осадков.

Погода в городе. Фото: Sinoptik

