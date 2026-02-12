Укр

Зальет дождями, а потом заморозит? Когда погода в Днепре резко изменится

Девушка на улице зимой во время дождя. Фото Коллаж "Телеграфа"

По всей Украине во второй половине февраля возможен гололед

В Днепр идет ощутимое потепление. Во время него в областном центре ожидаются "плюсы", однако подпортить картину могут регулярные осадки.

Об этом сообщается в прогнозах погоды. Так, по словам специалистов сайта Meteofor, с 13 февраля в Днепр придет потепление. Оно будет продолжаться до 16 числа. В эти дни температура воздуха будет находиться на уровне 0+7 градусов. Отмечается, что на протяжении всего этого периода возможны осадки в виде дождя. С 17 февраля возможно возвращение небольших "минусов".

Потепление также прогнозирует и сервис Meteo.ua. Его специалисты считают, что с 13 по 16 февраля в Днепре потеплеет до 0+6 градусов. Также вероятны дожди на протяжении всей волны потепления.

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

