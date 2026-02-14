7 овощей, которые можно посеять уже сейчас: урожай будет через несколько недель

Весна приближается! Хорошая новость: вы можете уже начать выращивать свежую, хрустящую зелень и сочные корнеплоды.

В преддверии весеннего тепла можно уже сейчас выбирать семена и готовиться к посевам. Ведь пройдет буквально несколько недель, и можно будет рассчитывать на первый урожай. Эти 7 быстрорастущих овощей, предпочитающих прохладную погоду, прекрасно себя чувствуют ранней весной, обеспечивая урожай всего за несколько недель.

1. Шпинат (Spinacia oleracea)

Шпинат любит прохладную погоду, и вы можете начать сбор урожая всего через несколько недель! Обжаривайте листья шпината, добавляйте их в салаты или жарьте с ними яйца, получая богатое витаминами блюдо.

Секрет в том, чтобы сажать шпинат пораньше, потому что он зацветет в жару. Начинайте посев семян примерно через неделю после того, как пройдут последние заморозки.

Шпинат

2. Зеленый горошек (Pisum sativum)

Горошек созревает через 6-8 недель, но лучше всего начать сажать его очень рано — за 4-6 недель до последних весенних заморозков, даже если на земле лежит снег!

Горох морозоустойчив, но не переносит жару, поэтому высаживайте его в грунт, как только появится возможность.

Зеленый горошек

3. Свекла (Beta vulgaris)

Свекла богата железом, витаминами С и В6 , а также клетчаткой. Свекла — морозостойкая корнеплодная культура, которая хорошо растет в северных регионах. Нарежьте, измельчите или натрите свеклу в салаты или блюда, приготовленные методом жарки в воке, добавьте ее в заправки или смузи, или замаринуйте, чтобы сохранить на зиму в качестве перекуса.

Перед посадкой внесите в почву перепревший навоз; для хорошего роста свекле необходимо высокое содержание фосфора.

Свекла

4. Салат-латук (Lactuca sativa)

Как и шпинат, салат-латук (Lactuca sativa) — это прекрасная листовая зелень для посадки ранней весной, особенно в контейнерах. Салат-латук любит прохладные весенние (или осенние) дни, которые не заставят его зацвести, как это происходит в жаркие летние дни.

Семена следует высевать в открытый грунт, как только почва станет пригодной для обработки.

5. Петрушка

Это двулетнее травянистое растение часто используют в качестве гарнира или добавляют в супы, так как оно снижает потребность в соли и является хорошим источником витаминов А и С. Семена петрушки долго прорастают, поэтому лучше начать их выращивать пораньше.

Высевайте семена в огород за 3-4 недели до последних весенних заморозков.

Петрушка

6. Редис (Raphanus sativus)

Редис — очень быстрорастущий овощ, созревающий за 3-4 недели, поэтому за его ростом интересно наблюдать. К тому же, можно сеять несколько урожаев подряд.

Посадите редис в промежутки между семенами петрушки; он созреет раньше, чем петрушке понадобится дополнительное пространство!

Редис

7. Капуста кале (Brassica oleracea)

От посева семян непосредственно в грунт до сбора урожая капусты кале требуется всего 60 дней. Морозостойкая капуста кале также не боится небольших заморозков.

Кстати, вы в курсе, что капуста кале содержит больше кальция на грамм веса, чем цельное молоко, и при этом он усваивается организмом гораздо эффективнее?

Капуста кале

Фото: pixabay.com

