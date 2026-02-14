Укр

7 овощей, которые можно посеять уже сейчас: урожай будет через несколько недель

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какие овощи посадить, пока еще холодно ранней весной
Какие овощи посадить, пока еще холодно ранней весной. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Весна приближается! Хорошая новость: вы можете уже начать выращивать свежую, хрустящую зелень и сочные корнеплоды.

В преддверии весеннего тепла можно уже сейчас выбирать семена и готовиться к посевам. Ведь пройдет буквально несколько недель, и можно будет рассчитывать на первый урожай. Эти 7 быстрорастущих овощей, предпочитающих прохладную погоду, прекрасно себя чувствуют ранней весной, обеспечивая урожай всего за несколько недель.

1. Шпинат (Spinacia oleracea)

Шпинат любит прохладную погоду, и вы можете начать сбор урожая всего через несколько недель! Обжаривайте листья шпината, добавляйте их в салаты или жарьте с ними яйца, получая богатое витаминами блюдо.

  • Секрет в том, чтобы сажать шпинат пораньше, потому что он зацветет в жару. Начинайте посев семян примерно через неделю после того, как пройдут последние заморозки.
Шпинат
Шпинат

2. Зеленый горошек (Pisum sativum)

Горошек созревает через 6-8 недель, но лучше всего начать сажать его очень рано — за 4-6 недель до последних весенних заморозков, даже если на земле лежит снег!

  • Горох морозоустойчив, но не переносит жару, поэтому высаживайте его в грунт, как только появится возможность.
Зеленый горошек
Зеленый горошек

3. Свекла (Beta vulgaris)

Свекла богата железом, витаминами С и В6 , а также клетчаткой. Свекла — морозостойкая корнеплодная культура, которая хорошо растет в северных регионах. Нарежьте, измельчите или натрите свеклу в салаты или блюда, приготовленные методом жарки в воке, добавьте ее в заправки или смузи, или замаринуйте, чтобы сохранить на зиму в качестве перекуса.

  • Перед посадкой внесите в почву перепревший навоз; для хорошего роста свекле необходимо высокое содержание фосфора.
Свекла
Свекла

4. Салат-латук (Lactuca sativa)

Как и шпинат, салат-латук (Lactuca sativa) — это прекрасная листовая зелень для посадки ранней весной, особенно в контейнерах. Салат-латук любит прохладные весенние (или осенние) дни, которые не заставят его зацвести, как это происходит в жаркие летние дни.

  • Семена следует высевать в открытый грунт, как только почва станет пригодной для обработки.
Салат-латук
Салат-латук

5. Петрушка

Это двулетнее травянистое растение часто используют в качестве гарнира или добавляют в супы, так как оно снижает потребность в соли и является хорошим источником витаминов А и С. Семена петрушки долго прорастают, поэтому лучше начать их выращивать пораньше.

  • Высевайте семена в огород за 3-4 недели до последних весенних заморозков.
Петрушка
Петрушка

6. Редис (Raphanus sativus)

Редис — очень быстрорастущий овощ, созревающий за 3-4 недели, поэтому за его ростом интересно наблюдать. К тому же, можно сеять несколько урожаев подряд.

  • Посадите редис в промежутки между семенами петрушки; он созреет раньше, чем петрушке понадобится дополнительное пространство!
Редис
Редис

7. Капуста кале (Brassica oleracea)

От посева семян непосредственно в грунт до сбора урожая капусты кале требуется всего 60 дней. Морозостойкая капуста кале также не боится небольших заморозков.

  • Кстати, вы в курсе, что капуста кале содержит больше кальция на грамм веса, чем цельное молоко, и при этом он усваивается организмом гораздо эффективнее?
Капуста кале
Капуста кале

Фото: pixabay.com

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сорта болгарского перца нужно сеять уже сейчас, чтобы получить самый быстрый урожай.

Теги:
#Сад #Огород