Причина не только в ностальгии: почему граненый стакан из СССР до сих пор есть у вас на кухне

Некоторые качества делают его почти незаменимым

Гранёный советский стакан — предмет, который сложно назвать просто посудой. В украинских домах он часто стоит где-то в глубине кухонного шкафа: уже не используется ежедневно, но и выбросить его рука не поднимается.

Почему так происходит и что удерживает этот, казалось бы, утилитарный предмет в наших домах спустя десятилетия, решил рассказать "Телеграф".

Массовое производство гранёных стаканов началось в СССР в середине ХХ века. Существует распространённая версия, что промышленный дизайн классического варианта разработала Вера Мухина — автор монумента "Рабочий и колхозница". Документальных подтверждений её авторства формы стакана немного, однако её имя устойчиво связано с историей этого предмета.

В СССР выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16 и даже 20 гранями. В итоге остановились на самом удобном варианте — с 16 гранями.

Символ детства и семейных традиций

Гранёный стакан стал стандартом — в столовых, поездах, больницах, общежитиях. Он был одинаковым в Киеве, Харькове или Одессе. Для нескольких поколений украинцев этот стакан стал частью повседневности.

Для многих гранёный стакан — это не про СССР, а про детство. В нём подавали компот в школьной столовой, наливали молоко на даче. Такие стаканы стояли и в автоматах с газировкой. Именно поэтому этот сосуд наполнен тёплыми воспоминаниями.

Практичность, проверенная временем

Он ассоциируется с простотой и устойчивостью — вещью, которая "служит десятилетиями". В эпоху одноразовой посуды и быстро ломающейся бытовой техники такой предмет воспринимается почти как символ надёжности.

С точки зрения конструкции гранёный стакан действительно удобен. Грани усиливают прочность стекла, уменьшая риск трещин при механических нагрузках. Толстое стекло устойчиво к перепадам температуры, поэтому в него можно наливать и кипяток, и холодную воду.

Граненые стаканы. Фото: Открытые источники

Гранёный стакан как единица измерения

В СССР именно этим предметом измеряли продукты. На рынке продавали семечки на "стаканы". Количество продуктов в рецептах указывали не в граммах или миллилитрах, а в ложках или стаканах. Естественно подразумевался гранёный стакан, который имел точный объем. В некоторых семьях гранёным стаканом до сих пор отмеряют ингредиенты для вареников или блинов.

