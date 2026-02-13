"Это не слезы — это дождь": в сети завирусились фото с ценами на продукты десятилетней давности

Представители магазина отреагировали на архивные снимки

Цены на продукты в Украине сегодня напоминают непредсказуемое ралли, ведь меняются почти каждый месяц. Однако, если на мгновение остановиться и вспомнить, какой была стоимость продуктовой корзины еще каких-нибудь десять лет назад, становится даже немного грустно.

Волну ностальгии в соцсети Threads поднял пост пользователя Александра Добрыдня. Муж поделился архивными скриншотами рекламной рассылки сети METRO за 2016 год.

На этих скриншотах зафиксирована "эпоха", когда свинина стоила менее ста гривен, а шоколад можно было купить в остальном от проезда. Автор сообщения добавил, что эти воспоминания заставляют его чуть не плакать, и тысячи украинцев разделили это настроение.

Реакция сети и ответ METRO

Пользователи с удивлением констатировали, что успели забыть времена, когда курятину или сочные томаты можно было приобрести за такие скудные, по сегодняшним меркам, средства. Многие заметил, что даже элитный лосось, который никогда не был дешевым, за десятилетие подорожал вдвое, а то и больше.

Примечательно, что в обсуждение пришли не только покупатели, но и представители самой сети METRO Ukraine. Они подыграли автору, шутливо отметив, что эти воспоминания вызывают у них "дождь" на глазах.

Сравнение цен

Если сравнивать цифры из архивных баннеров с актуальными ценниками в METRO на февраль 2026, то разница впечатляет в каждой категории.

Овощи и фрукты: любимый перекус многих — бананы — в 2016 году стоили всего 24,50 грн за килограмм, тогда как сейчас их цена достигла почти 57 грн. Еще более радикальные изменения в овощном отделе: помидоры черри "взлетели" с 19,90 грн до солидных 89 грн.

Мясная продукция: десять лет назад килограмм курятины обходился в 57,90 грн, а сегодня за него придется отдать почти 120 грн. Свиная корейка подорожала с 79,90 грн до 229 грн. Похожая ситуация и с фаршем и грудинкой: если раньше их цена держалась на уровне 57 грн, то теперь они стоят 226 грн и 195 грн соответственно. Мюнхенские колбаски вообще показали рекордный скачок — с 56,90 грн до 231 грн.

Бакалея и деликатесы: банка лососевой икры, которую раньше можно было взять за 99,90 грн, теперь стоит 449 грн. Копченая колбаса выросла в цене с акционных 40 грн за палку до 265 грн за килограмм. Даже обычная плитка шоколада "Корона" теперь стоит 77 грн вместо прежних 17,50 грн.

