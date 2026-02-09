Вторая жизнь кухонного антиквариата: почему не стоит выбрасывать старую ручную мясорубку

У некоторых украинцев этот раритет сохранился до сих пор

Даже в позднем СССР электромиксер был большой редкостью, зато в каждом доме присутствовал стандартный набор кухонной утвари попроще. Почетное место в нем занимала ручная мясорубка.

"Телеграф" решил рассказать об этом агрегате, тем более, что при длительных отключениях света он снова стал актуальным.

Тяжелый корпус (часто чугунный), простая механика, крепление-струбцина, которым мясорубка прикручивалась к столу и минимум деталей сделали ее почти неубиваемой. Даже сегодня у многих этот антиквариат лежит на даче или в кладовке в рабочем состоянии.

Принцип у любой классической мясорубки был одинаковый. Кусочки мяса и не только складывали в горловину сверху. Шнек со спиральной резьбой проталкивал их вперед и прижимал к решетке, а вращающийся нож нарезал продукт, проталкивая фарш через отверстия.

Ручная мясорубка. Фото: Википедия

Продукты нужно было не просто загрузить, но и одновременно сильно и аккуратно прижимать сверху. Если этого не делать – работа будет идти намного дольше, почти вхолостую. Если забыть об аккуратности и засунуть пальцы слишком глубоко, можно было получить травму.

Мясо, разрезанные на части луковицы, а иногда и картофель (если он входил в рецепт котлет) обычно закладывали левой рукой, а правой – крутили ручку. Это требовало физической силы, поэтому нередко просили прокрутить мясо на фарш мужчин.

Отдельным ритуалом было само закрепление прибора на столе, для этого тоже требовались сильные руки. Если не докрутить – мясорубка начинала ездить по столу.

После работы ее нужно было не просто снять, но полностью разобрать на запчасти, которые отдельно помыть и положить сушиться. Позже аппарат собирали и отправляли на отведенное место в кухонном шкафу или столе, скорее всего, до следующих выходных.

Как следует из вышесказанного, приготовить что-то с использованием ручной мясорубки было занятием довольно муторным и долгим. Поэтому таким делом не занимались каждый день.

Этот агрегат применялся для приготовления блюд из мясного фарша: котлет, тефтелей, пельменей. Также его использовали для измельчения печенья и сухарей, например, для шоколадной колбасы или пирожных "картошка".

Несмотря на то, что современные украинцы отвыкли тратить часы на приготовление пищи, а у некоторых даже посуду моет машина, ручная мясорубка стала вновь актуальной в связи с войной. Из-за длительных отключений света эта вещь из СССР может получить вторую жизнь после десятилетий, проведенных на антресолях.

