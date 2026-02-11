Проспект Гагарина в Харькове хотели назвать именем Героя Украины: как изменялось название одной из главных магистралей

Его историческое название существовало еще с XVII века, но его не захотели возвращать

Одна из основных транспортных артерий Харькова — Аэрокосмический проспект называется так уже 1,5 года, но до сих пор есть не согласны с названием. Он был переименован в июле 2024 года в рамках деколонизации. До этого он назывался проспект Юрия Гагарина.

Новое название связано идейно с предыдущим, да и с тем, что проспект ведет к ныне неработающему аэропорту "Харьков". Однако не все харьковчане знают, что у этого пути было еще одно название, пережившее столетие. Это "Змиевская улица". Так современный проспект назывался до 1961 года, а возник еще в XVII веке как дорога в город Змиев.

Дискуссии о необходимости еще раз переименовать проспект не утихают, даже регистрировали соответствующую петицию на сайте горсовета, не набравшую нужного количества голосов. Предлагали вернуть историческое название, но модернизировать его под современное состояние магистрали – Змиевский путь.

Стеклянный переход через Аэрокосмический проспект (бывший Гагарина) в Харькове/Источник:glavnoe.in.ua

Еще меньше харьковчан знают о другом предложении — назвать Аэрокосмический проспект в честь Левка Лукьяненко. Украинский диссидент, политик, письменный, нардеп и правозащитник Левко Лукьяненко был одним из авторов Акта провозглашения Независимости Украины.

Левко Лукьяненко (1928–2018)/Источник: chytomo.com

Был осужден в СССР за свою проукраинскую позицию, а во времена независимости успел, в частности, быть послом в Канаде и стать одним из основателей Украинской Хельсинкской Группы. Но несмотря на то, что он Герой Украины, с Харьковом напрямую его жизнь не связана.

