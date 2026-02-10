Постоянно "переодевала" названия: какие имена раньше носила одна из самых коротких улиц Львова

Ее настоящее название связано с фестивалем кино

Улица Архивная во Львове известна своей необычной историей названий. За десятилетия она неоднократно меняла таблички, отражая как исторические события, так и культурные инициативы города.

За время своего существования улица переименовывалась трижды и носила имена семи известных личностей. Подробнее о ней написали в "Твой город".

Ее популярность связана с фестивалем независимого кино "Кинолев", который проводится во Львове с 2006 года. По традиции фестиваля, каждый год выбирают патрона среди выдающихся кинорежиссеров, и именно в его честь временно переименовывают Архивную. За годы фестиваля улица носила имена Бергмана, Феллини, Трюффо, Ильенко, Параджанова, Тарковского и Чаплина.

Улица Архивна. Фото: Wikipedia

Как выглядит улица Архивна во Львове. Фото: Твой город

Длина улицы всего около 40 метров, но ее история значительно длиннее: до 1993 года она была известна как Валовая боковая, а до 1946 года – как Бернардинская. Современное название связано с Государственным архивом Львовской области, который расположен в здании бывшего монастыря бернардинцев.

