Французский журналист заявил о конфликте со съемочной группой телеканала "Прямой" из-за того, что они общались на русском

Журналист опубликовал скриншоты личной переписки

Оператор телеканала "Прямой", принадлежащий Петру Порошенко, в грубой форме отказался переходить на украинский во время интервью с французским журналистом и волонтером Николя Амбером (Nico de France). Позже шеф-редактор "Прямого" в грубой форме отреагировал на возмущение гостя. Об этом Николя Амбер, сам выучивший украинский язык, сообщил в своих соцсетях.

По его словам, во время съемки в Киеве, оператор телеканала "Прямой" общался с ним на русском, а когда тот попросил перейти на украинский, в грубой форме отказался. Еще больше французского журналиста шокировало поддержку такой позиции руководством канала.

"Та Украина, которую я полюбил — из-за литературы и народных песен — почти больше не существует. Я спек 1200 хлебов за два дня, помогаю всем со своими деньгами, а когда жалуюсь, что ко мне обращаются на русском во время интервью, мне дальше говорят: "Ты иностранец, молчи. "Спасибо" телеканалу "Прямой".

После этого журналист и волонтер обнародовал в сторону скриншоты переписки с главным шеф-редактором "Прямого" Виктором Медвидем, из которых видно, что тот действительно оправдывает такое поведение сотрудников.

"Не имею права согласно конституции ограничивать его (сотрудника телеканала "Прямой", – ред.) права на общение в быту на удобном ему языке. Более того, я не понимаю, каким образом Вы как гражданин другой страны имеете право на это влиять со своей стороны", — пишет шеф-редактор "Прямого" Виктор Медвидь.

Отмечается, что на сторону французского волонтера стало украинское медиа-сообщество.

По словам журналиста Богдана Кутепова, история выглядит так: "Француз пожаловался шеф-редактору канала Телеканал "Прямой" на оператора, который… обращался к нему на языке оккупанта. Тот послал нах*й. Армия, Язык, Вера. Чо…"

Как известно, конечным бенефицеаром телеканала "Прямой" является лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, чьим главным предвыборным слоганом был именно лозунг "Армия. Язык. Вера."

Шеф-редактор канала Виктор Медвидь ранее уже попадал в скандал, когда в 2024 году пытался уехать из Украины в Польшу по поддельным медицинским документам.