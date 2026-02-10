Не только Киев. В честь каких украинских городов назовут новые улицы в Копенгагене (фото, карта)

Топонимы появятся в новом деловом и жилом районе города

В столице Дании Копенгагене появятся семь украинских улиц. Их назовут в честь Украины, столицы и портовых городов.

Об этом сообщили в датской некоммерческой организации "Hjælp Ukrainske Børn/Помощь украинским детям". Именно к ним обратились инициаторы наименования, чтобы выбрать города, которые дадут имена топонимам.

"Мы настаивали, чтобы в списке был Мариуполь. Город, где украинские защитники держались героически. Город, который стал символом преступлений против мирного населения. Город, где весь мир увидел фото здания с надписью "ДЕТИ", сделанным заглавными буквами — и которое, несмотря на это, было уничтожено авиабомбами", — отмечают в организации.

Планируется назвать Ukrainegade (улица Украинская), Kyivgade (Киевская), Mariupolgade (Мариупольская), Sevastapolgade (Севастопольская), Khersongade (Херсонская), Mykolajivgade (Николаевская), Odesagade (Одесская).

Что известно о расположении улиц в честь Украины

Svanemølleholm на карте

Новые улицы будут названы в районе Nordhavn (Svanemølleholm). Сванемельхольм — новый островной район в Копенгагене, расположенный между Сванемельской гаванью (Svanemøllehavn) и Скудехавн (Skudehavn), он превращается из промышленной зоны в современный жилой и деловой квартал.

В Сванемельхольме расположены новые головные офисы крупных компаний, таких как Nykredit и AP Pension, строят новые дома, планируется создание нового парка вдоль набережной. Рядом находится Svanemøllehavn Nord — одна из самых больших марин Дании, насчитывающая более 1000 причалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице Исландии назвали площадь в честь Киева. Возле нее находится российское посольство.