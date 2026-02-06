Всего кусочек вернет вкус детства. Можно ли сейчас найти культовый десерт нулевых
Тогда этот десерт был очень популярен
Те, кто были детьми в 90-х 2000-х годах, помнят необычное лакомство — сладкую колбаску. Этот шоколадный десерт делали бабушки и мамы, которые ценили его за бюджетность и скорость приготовления.
Многие, кто рос в те годы, до сих пор помнят этот вкус. Большинство детей очень любили шоколадную колбасу, но были и те, кто не понимал этого десерта, который на вид был как колбаса, а на вкус — сладкий.
У каждой хозяйки был свой рецепт приготовления шоколадной колбаски. Но ингредиенты одинаковые – много печенья, сливочное масло, сахар, какао и молоко. Это базовые продукты, некоторые добавляли орехи и изюм.
Печенье измельчали, из остальных ингредиентов делали какао-массу. Соединяли все и формировали колбаски, заворачивая в пленку. Затем отправляли в холодильник на несколько часов — и готово. Десерт нарезали как колбасу, на нее в разрезе он и был очень похож.
Сейчас в магазинах очень большое разнообразие десертов. Шоколадную колбаску почти не готовят, разве что те, кто хочет вспомнить вкус детства.
Впрочем, ее до сих пор продают под названием "шоколадная салями". Цена – от около 35 гривен за 100 граммов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о конфетах "Кузя" от Roshen — вкусе детства, который внезапно исчез из магазинов. Однако конфета 2000-х продолжает жить в воспоминаниях, мемах и ностальгических постах в соцсетях.