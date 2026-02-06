Всего кусочек вернет вкус детства. Можно ли сейчас найти культовый десерт нулевых

Тогда этот десерт был очень популярен

Те, кто были детьми в 90-х 2000-х годах, помнят необычное лакомство — сладкую колбаску. Этот шоколадный десерт делали бабушки и мамы, которые ценили его за бюджетность и скорость приготовления.

Многие, кто рос в те годы, до сих пор помнят этот вкус. Большинство детей очень любили шоколадную колбасу, но были и те, кто не понимал этого десерта, который на вид был как колбаса, а на вкус — сладкий.

Домашняя шоколадная колбаска

У каждой хозяйки был свой рецепт приготовления шоколадной колбаски. Но ингредиенты одинаковые – много печенья, сливочное масло, сахар, какао и молоко. Это базовые продукты, некоторые добавляли орехи и изюм.

Печенье измельчали, из остальных ингредиентов делали какао-массу. Соединяли все и формировали колбаски, заворачивая в пленку. Затем отправляли в холодильник на несколько часов — и готово. Десерт нарезали как колбасу, на нее в разрезе он и был очень похож.

Сладкая колбаса

Сейчас в магазинах очень большое разнообразие десертов. Шоколадную колбаску почти не готовят, разве что те, кто хочет вспомнить вкус детства.

Впрочем, ее до сих пор продают под названием "шоколадная салями". Цена – от около 35 гривен за 100 граммов.

Пирожное сладкая колбаска

Шоколадные салями

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфетах "Кузя" от Roshen — вкусе детства, который внезапно исчез из магазинов. Однако конфета 2000-х продолжает жить в воспоминаниях, мемах и ностальгических постах в соцсетях.