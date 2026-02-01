Сильные "минусы" отступят, но придут снегопады: когда в Киеве изменится погодный сценарий

Самые холодные ночи еще впереди

Киев в начале февраля ощутит на себе сильные морозы до -21 градуса. Они продержатся не менее четырех дней, и до конца ближайшей недели сменятся на -7. Однако вместе с тем в город придут осадки.

В течение 2-8 февраля больше всего снега выпадет где-то в четверг и пятницу. Таким прогнозом поделились в "Meteofor", передает "Телеграф".

Прогноз для Киева на начало февраля

В первые дни февраля, в том числе 2-3 числа, в Киеве сохранится морозная погода: днем температура составит -13…-12 градусов, а ночью будет опускаться до -21. Осадков в это время практически не прогнозируется, будет преобладать сухая и солнечная или малооблачная погода.

Со среды, 4 февраля, синоптическая ситуация начнет меняться. Температура воздуха будет постепенно расти — днем до -10, а ночью до -19 градусов. Именно с этого периода в столице ожидается снег.

Во второй половине недели станет более или менее теплее. В четверг и пятницу, 5 и 6 февраля, дневная температура повысится до -7...-5 градусов, а ночная — до -13...-7. Осадки усилятся. Местами возможен сильный мокрый снег, сопровождающийся порывистым ветром.

В выходные, 7-8 февраля, температурный фон будет оставаться без изменений. Днем в Киеве ожидается -4…-5 градусов, ночью — около -7. Осадки сохранятся, что вместе с колебанием температуры может вызвать сложные условия на дорогах и тротуарах.

Погода в Киеве. Фото: Meteofor

