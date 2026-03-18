Полезные завтраки, сладости и кофе: на продуктах в "АТБ" сейчас можно значительно сэкономить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы будете приятно удивлены ценами
Магазин "АТБ" снова обновил акции 18 марта. На этот раз можно приобрести много товаров по скидке. В ассортименте представлены как продукты питания, так и бытовая химия, что позволяет значительно сократить расходы на еженедельные закупки.
Акционные предложения продлятся до 25 марта. "Телеграф" расскажет подробнее о 10 самых выгодных позициях, на которые стоит обратить внимание.
Что купить в "АТБ" по акции
- Капсулы для стирки Ariel All-in-1 Pods (19 шт.) – настоящий хит недели. Цена упала на 47% : вместо 598.40 грн они стоят 315.00 грн.
- Стиральный порошок Ariel Aqua Puder Color (2.25 кг) предлагается со скидкой 40%. Новая цена составляет 290.00 грн (старая цена — 484.60 грн).
- Кофе Nescafe Gold растворимый (280 г) — большая упаковка для ценителей бодрого утра дешевле на 40%. Теперь она стоит 381,90 грн вместо 636,50 грн.
- Пельмени "Три Медведя" Мишутка (0.65 кг) — скидка достигла 45%. Приобрести их можно за 117.90 грн. (вместо 215.90 грн.).
- Мороженое Magnat Raspberry Cheesecake (0.5 кг) — идеальный десерт за полцены. Скидка 50% опустила стоимость до 104.90 грн.
- Майонез "Олис" Провансаль Столовый 67% (300 г) — базовый продукт для кухни стал дешевле на 40% и стоит всего 32.90 грн.
- Сыр плавленый Molendam Vershkovyi (70 г) – небольшой перекус со скидкой 38% обойдется в 16.70 грн.
- Кранчи Dr. Benner с арахисом или какао (400 г) – полезный завтрак или перекус стал дешевле на 36%. Цена — 50.90 грн.
- Семена подсолнечника "Сан Саныч" Премиум (100 г) — со скидкой 40% пачка стоит 30.40 грн.
- Печенье "Своя линия" Lucciani с апельсиновой начинкой (120 г) — сладкое дополнение к чаю со скидкой 30% по цене 25.50 грн.
Сколько можно сэкономить
Покупая эти 10 товаров одним чеком, вы экономите 934.80 грн.
Учитывая ажиотаж, некоторые позиции могут быстро исчезать с полок, поэтому стоит посетить ближайший супермаркет уже в ближайшие дни.
Ранее "Телеграф" писал, что в Novus продают кабачки по цене мяса.