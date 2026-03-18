"Уволить немедленно!" Депутатка из Кривого Рога попала в скандал из-за высказывания о детях, что о ней известно (видео)

Анастасия Мокрик
Елена Чиркова Новость обновлена 18 марта 2026, 16:09
Грубые слова прозвучали во время недавней видеоконференции

Депутат Днепропетровского областного совета Елена Чиркова позволила себе скандальное высказывание, назвав детей с генетическими заболеваниями "дебилами". Запись уже распространилась по социальным сетям.

Соответствующее заявление было сделано депутатом во время видеоконференции где обсуждали дофинансирование Межобластного центрв медицинской генетики и пренатальной диагностики им. Веропотвеляна. Видео публикует Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Дело в том, что из-за недофинансирования НСЗУ уже две недели центр не обследует новорожденных из-за отсутствия диагностических систем. Среди новорожденных могут быть дети с наследственными заболеваниями, нуждающимися в неотложной диагностике и помощи.

"Цель бы такова — поддержка государственной программы, чтобы у нас не было дебилов и прочих", — высказалась депутат и редложила заведению подойти к вопросу самообеспечения более творческое – наняв креативного менеджера.

То есть депутат попыталась связать свои слова с государственной программой неонатального скрининга, целью которой является выявление наследственных заболеваний у новорожденных и предотвращение критических последствий для здоровья детей. Судя по всему, она хотела сказать, что обследования нужны, чтобы "дети росли здоровыми", но сделала это в крайне некорректной и оскорбительной форме, используя слово "дебилы". Высказывание Чирковой было посвящено проблеме финансирования и функционирования центра и "поддержке программы ранней диагностики наследственных заболеваний", но форма подачи была абсолютно нетолерантной.

В свою очередь, директор центра Николай Веропотвелян просил облсовет выделить средства, чтобы спасти заведение, а секретарь бюджетной комиссии Татьяна Чабанова предлагала реорганизацию, если центр не начнет самообеспечение до мая.

В связи со скандальным высказыванием депутата, редакция "СВОЇ" намерена обратиться в комиссию по депутатской этике по поводу абсолютно нетолерантных высказываний Елены Чирковой.

Реакция сети

В соцсетях негативно отреагировали на высказывания Чирковой:

  • "Позор"
  • "Эмпатия у женщины на высоте"
  • "Уволить немедленно"
Комментарии в соцсетях. Скриншот: Telegram
Елена Чиркова — что о ней известно

Депутат из Кривого Рога, ученый и предприниматель.

Родилась 23 февраля 1960 года.

Училась в Днепропетровском институте инженеров транспорта (в дальнейшем – ДНУЗТ им. Академика Лазаряна) на инженера-математика.

5 лет преподавала математику и основы информацики в СПТУ №51 (сейчас Днепропетровский профессиональный железнодорожный лицей) в Днепре и в горном институте (сейчас – НТУ "Днепровская политехника"), сообщает "Информатор".

3 года работала в ДИИТе по своей специальности. После этого занималась научными разработками, экспертизами и инновациями.

2002–2017: частный предприниматель — выращивание зерновых и технических культур, торговля, розничная продажа книг и канцтоваров.

Конец 90-х: директор предприятия КНВМП "АКС".

2001: владелица киевского ТОВ "Нафком" (торговля топливом).

2010–2020: руководитель ГО "Дніпропетровська міжрегіональна екологічна асоціація".

С 2014: директор компании "Техноекологія".

С 2017: соучредитель (40%) ТОВ "НВП "Екоплюс" — выручка более 8,5 млн грн; связано с тендером на анализ состояния воздуха в Кривом Роге.

С 2019: владелица и директор ТОВ "НВП "Промтехеко" — выручка почти 4,17 млн грн.

С 2021: соучредитель и директор ГО "Національна асоціація стратегічних аналітик"

Елена Чиркова. Фото: https://www.facebook.com/elena.cirkova.278741

Политическая карьера:

  • 2006–2007: помощница народного депутата Украины от Партии регионов Михайла Разгоняева.
  • 2006–2010 и 2010–2015: депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов.
  • 2015: безуспешная попытка попасть в облсовет от партии "Соціалісти".
  • 2020: избрана в облсовет от "ОПЗЖ"; представляет укрупнённый Криворожский район.
Доходы и имущество Елены Чирковой

Согласно данным на портале YouControl, в декларации депутата за 2025 год указано, что ей принадлежит квартира (81,2 м2), купленная в 2020 году за 200 890 гривен. А также земельный участок (20 000 м2), приобретенный в 2020 году за 52 862 гривен.

В графе транспортных средств указано, что Чирковой принадлежит автомобиль Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Машина была куплена в 2019 году за 571 500 гривен.

Заработная плата депутата за год составила 250 010 гривен.

Наличными она хранит 74 000 долларов.

Данные декларации Елены Чирковой

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный бренд мяса надругался над гибелью убитого на Бали украинца.

