Самые холодные дни за последние 20 лет. Где в начале февраля ударят сильные морозы

Местами ожидается до -31 градусов

Начало февраля 2026 года принесет в Украину суровые морозы. Страна может пережить самые холодные дни за последние 20 лет, но ледяная волна задержится ненадолго — лишь на несколько дней.

Что нужно знать:

В Украину поступает арктическая воздушная масса

Период с 1 по 4 февраля станет самым морозным за последние 20 лет

Уже с 4 февраля морозы начнут ослабевать

Существенное похолодание связано с поступлением арктической воздушной массы по так называемой "ультраполярной" траектории. Холодный воздух движется в сторону Украины от Карского моря и Новой Земли, проходя через Восточноевропейскую равнину.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный украинский синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Арктические морозы до -31 ждут Украину. Где в феврале будет холоднее всего".

По словам специалиста, на процесс влияет молодой арктический антициклон и его смещение в направлении Украины, что отражено на представленной ниже карте.

Карта движения воздуха

Как рассказал Кибальчич, отрезок с 1 по 4 февраля окажется самым морозным в стране за последние два десятилетия. Ночные минимумы температуры опустятся до −20…−25 °C, за исключением южных регионов, Приазовья и Закарпатья.

Температурный фон в Украине 1 февраля. Данные Ventusky

С 1 по 4 февраля в отдельных низинных районах ожидается усиление морозов до −26…−31 °C. В дневные часы температура воздуха составит −12…−18 °C, а на юге — −6…−11 °C.

Температурный фон в Украине 2 февраля. Данные Ventusky

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля в ряде областей ночью температура опустится до −26°, а днем — до −18°. С 4 февраля морозы начнут постепенно ослабевать, однако ночные показатели все еще будут достигать −20° ниже нуля.

Данные meteo.gov.ua на 3 февраля

Многие украинцы сейчас обеспокоены тем, не усугубит ли похолодание и без того сложную ситуацию с электроснабжением. Ранее эксперт объяснил, какая погода является большой проблемой для энергетики.