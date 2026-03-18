Успейте купить к праздникам: популярный деликатес в АТБ подешевел почти на 40%

Акция продлится неделю

Для тех, кто уже начинает планировать праздничное меню к Пасхе, появилась отличная возможность существенно сэкономить. В популярной сети супермаркетов "АТБ" объявили масштабную скидку на один из самых желанных деликатесов.

Речь идет об икре лососевой форели от известного бренда Norven (жестяная банка, 80 г). "Телеграф" расскажет поподробнее.

Если раньше этот продукт считался довольно дорогим удовольствием, то сейчас его стоимость стала намного доступнее рядовому покупателю. Согласно обновленным данным, стоимость баночки икры Norven снизилась почти на 40%.

Старая цена: 404,90 грн.

404,90 грн. Акционная цена: 250,90 грн.

Таким образом, на одной покупке можно сэкономить более 150 гривен, что является очень выгодным предложением в период предпраздничных закупок.

Сколько продлится акция

Стоит заметить, что предложение не бессрочно. Акции в сети обновили 18 марта, и они будут действовать по 25 марта включительно.

Учитывая, что Пасха уже скоро, такой деликатес станет идеальным дополнением к праздничному столу — будь то для классических бутербродов или изысканных закусок. Поэтому покупателям советуют не медлить, ведь товар по столь привлекательной цене может быстро закончиться на полках.

