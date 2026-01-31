Арктические морозы до -31 ждут Украину. Где в феврале будет холоднее всего

В последний раз такое сильное похолодание было в 2006 году

Февраль в 2026 году начнется с интенсивного похолодания и первые дни месяца вероятнее всего будут самыми холодными в Украине за последние 20 лет. Однако сильные морозы будут держаться несколько дней.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, сильное похолодание будет обусловлено вторжением арктической воздушной массы с так называемой "ультраполярной" траекторией.

Холод следует в Украину со стороны Карского моря и Новой Земли через Восточноевропейскую равнину под влиянием молодого арктического антициклона и его выступления в сторону Украины, что показано на карте ниже.

Карта движения воздуха

"Вероятно, период с 1 по 4 февраля станет самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20...-25 °С, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья", — говорит синоптик.

Он отмечает, что 1 – 4 февраля местами по низменным участкам местности мороз окрепнет до -26…-31 °С. Днем температура будет колебаться в диапазоне -12...-18°С, в южной части -6...-11°С. Последний раз подобные значения фиксировали в январе и начале февраля в 2006 году.

По данным Укргидрометцентра, уже с 1 февраля Украину накроют сильные морозы. Так, 2 февраля в некоторых областях ожидается до -28 градусов ночью и до -18 градусов днем. Постепенно морозы начнут спадать с 4 февраля, хотя минусы будут достигать до -23 градусов ночью.

Погода в Украине 1 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Ослабление морозов прогнозируется с 5 февраля, начиная с западных и южных областей. Постепенно под влиянием юго-западных воздушных потоков в Украину начнет поступать более теплый воздух средиземноморского происхождения. Морозы в течение 6 – 8 февраля полностью отступят, а на смену им придет оттепель с температурой в 0 °С, на юге и крайнем запале установится стабильная плюсовая температура.

Повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра, увеличением облачности и туманом. Осадки в виде снега, дождя и туманов охватят большую часть территории нашей страны с 7 февраля. Неустойчивая и относительно теплая погода продержится до конца первой декады месяца.

Кибальчич говорит, что снежный покров начнет активно таять, в южных и западных областях сойдет полностью. Температура воздуха 5 и 6 февраля ожидается ночью -6...-12°С, днем ​​-2...-8°С; с 7 февраля дальнейшее повышение до -4…+2°С ночью и 0…+6°С днем. Кроме того, на дорогах большинства регионов будет гололед.

