Культовая группа Linkin Park продалась за рубли: что случилось

О войне в Украине участники группы не высказывались

Американская рок-группа Linkin Park официально подала заявку на регистрацию своего логотипа в России. Речь идет об оформлении прав через российское ведомство по интеллектуальной собственности.

Об этом сообщили в российском Telegram-канале. Фактически это означает, что бренд Linkin Park юридически "закрепляется" на российском рынке и может там полноценно работать – от продажи футболок до проведения шоу.

Заявка охватывает сразу несколько направлений. Речь идет о выпуске и продаже музыкальных записей (CD, винил, цифровые релизы), продаже мерча — одежды, аксессуаров, брендированных товаров и организации концертов и развлекательных мероприятий.

Что это значит

Регистрация товарного знака – это не всегда о немедленном возвращении на рынок. Часто это о защите бренда, чтобы никто другой не мог продавать "левый" мерч под их именем. Однако также это гарантия того, что группа будет работать в этой стране (в этом случае РФ), давать концерты, делать релизы и фан-сервисы.

Также это своеобразная "подготовка к будущему". Группа уже будет иметь юридическую базу в этой стране.

Что говорит группа о войне в Украине

Четкой, громкой позиции относительно войны в Украине группа не озвучивала. В открытых источниках отсутствует официальное заявление Linkin Park с прямым осуждением или поддержкой Украины после полномасштабного вторжения.

Фанаты неоднократно обращали внимание на эту тишину — в частности, в соцсетях обсуждали, что от участников группы (например, Майка Шиноды) не было публичной реакции на события.

Напомним, что в 2017 году солист Linkin Park совершил самоубийство. Его нашли повешенным в собственном доме в Лос-Анджелесе. Только через 7 лет после трагедии коллектив вернулся на сцену с новой солисткой.