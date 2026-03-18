Культовая группа Linkin Park продалась за рубли: что случилось
О войне в Украине участники группы не высказывались
Американская рок-группа Linkin Park официально подала заявку на регистрацию своего логотипа в России. Речь идет об оформлении прав через российское ведомство по интеллектуальной собственности.
Об этом сообщили в российском Telegram-канале. Фактически это означает, что бренд Linkin Park юридически "закрепляется" на российском рынке и может там полноценно работать – от продажи футболок до проведения шоу.
Заявка охватывает сразу несколько направлений. Речь идет о выпуске и продаже музыкальных записей (CD, винил, цифровые релизы), продаже мерча — одежды, аксессуаров, брендированных товаров и организации концертов и развлекательных мероприятий.
Что это значит
Регистрация товарного знака – это не всегда о немедленном возвращении на рынок. Часто это о защите бренда, чтобы никто другой не мог продавать "левый" мерч под их именем. Однако также это гарантия того, что группа будет работать в этой стране (в этом случае РФ), давать концерты, делать релизы и фан-сервисы.
Также это своеобразная "подготовка к будущему". Группа уже будет иметь юридическую базу в этой стране.
Что говорит группа о войне в Украине
Четкой, громкой позиции относительно войны в Украине группа не озвучивала. В открытых источниках отсутствует официальное заявление Linkin Park с прямым осуждением или поддержкой Украины после полномасштабного вторжения.
Фанаты неоднократно обращали внимание на эту тишину — в частности, в соцсетях обсуждали, что от участников группы (например, Майка Шиноды) не было публичной реакции на события.
Напомним, что в 2017 году солист Linkin Park совершил самоубийство. Его нашли повешенным в собственном доме в Лос-Анджелесе. Только через 7 лет после трагедии коллектив вернулся на сцену с новой солисткой.