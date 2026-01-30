Февральские сюрпризы от -23 до +1: когда в Киеве готовиться к постоянным погодным качелям

Столицу уже скоро накроют сильные морозы

В Киеве в феврале ожидаются резкие температурные колебания. В начале месяца прогнозируют сильные морозы, после которых последует короткое потепление, но зимняя погода с периодическими осадками сохранится.

Самые сильные морозы в столице ожидаются именно в начале февраля — до -23 ° C ночью. После этого холод ослабеет, но зима не отступит, согласно прогнозу "Погода 33".

Февраль прогнозируется констрастным: погода в Киеве

Уже с первых дней февраля столицу накроет арктический воздух. В период с 1 по 5 февраля ночью температура будет опускаться до -23...-19 °C, а днем будет держаться в пределах -15...-10 °C. Преимущественно ожидается небольшая облачность без осадков, поэтому мороз будет ощущаться еще сильнее. Именно этот отрезок может стать самым холодным за весь месяц.

После пиковых морозов, с 6 по 8 февраля, температура начнет медленно повышаться. Днем прогнозируют -5...-3°C, а ночью — до -14...-8°C. Появится больше облаков, возможен небольшой снег, что сделает погоду более влажной.

Погода в Киеве на месяц. Фото: "Погода 33"

С 9 по 11 февраля температурный фон тоже будет серьезным. По ночам еще возможны -14...-20°C, днем -11...-2 градуса. Уже 12 февраля возможен небольшой "плюс". Это создаст риск гололедицы из-за таяния снега днем и подмерзания ночью.

Хотя уже в течение 13-15 февраля температура снова будет морозной — от примерно -10°C ночью до +1°C днем. Ожидаются осадки – снег и мокрый снег. С 16 по 20 февраля температура поползет вверх и будет колебаться около 0.

В период 21-22 февраля днем прогнозируют около -5...-1°C, в то время как ночью температура будет опускаться до -10...-7°C. Мокрый снег будет периодически накрывать город.

В начале последней недели февраля еще будут держаться морозы до -10 градусов ночью и 6 градусов днем. Однако с 25 февраля снова прогнозируется "плюс".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что морозы в Украине отступили, однако в дальнейшем ожидается очередная волна "минусов". Такой прогноз дал начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Постригань.