На Киев надвигаются сильные морозы. Какие дни февраля будут самые холодные
Осадков в ближайшие дни не прогнозируют
Начало февраля принесет в Украину волну похолодания. Сильные морозы ожидаются не только в Днепре, но и Киеве, где ночная температура опустится до -22…-24 градусов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 1 февраля, в Киеве ожидается ясная, но морозная погода. Ночью столбики термометра покажут -20…-22 градуса, а днем будет -16…-14 градусов.
В понедельник, 2 февраля, существенных изменений в погоде не будет. Дневная температура составит -17…-15 градусов, а ночью опустится до -22…-24 градусов.
Точно такой же прогноз ожидается и во вторник, 3 февраля. В Киеве будет ясная погода, без осадков.
Как передает сайт Ventusky, самые холодные дни в Киеве ожидаются с 1 по 4 февраля, а в четверг, 5 февраля, ночные морозы ослабнут до -14 градусов, а днем ожидается -9 градусов. С пятницы, 6 февраля, температура воздуха начнет повышаться и в Киев снова придет потепление.
Похожим прогнозом поделился и сайт Weather. Согласно данным, самыми морозными для киевлян окажутся 1 и 2 февраля, а с 5 февраля морозы ослабнут и несколько дней будет идти снег с перерывами.
"Телеграф" писал ранее, что февраль принесет снегопады, дожди и аномальные температуры. Синоптик дал прогноз на месяц.