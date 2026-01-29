На Киев надвигаются сильные морозы. Какие дни февраля будут самые холодные

Осадков в ближайшие дни не прогнозируют

Начало февраля принесет в Украину волну похолодания. Сильные морозы ожидаются не только в Днепре, но и Киеве, где ночная температура опустится до -22…-24 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 1 февраля, в Киеве ожидается ясная, но морозная погода. Ночью столбики термометра покажут -20…-22 градуса, а днем будет -16…-14 градусов.

Погода в Киеве на 1 февраля

В понедельник, 2 февраля, существенных изменений в погоде не будет. Дневная температура составит -17…-15 градусов, а ночью опустится до -22…-24 градусов.

Погода в Киеве на 2 февраля

Точно такой же прогноз ожидается и во вторник, 3 февраля. В Киеве будет ясная погода, без осадков.

Погода в Киеве на 3 февраля

Как передает сайт Ventusky, самые холодные дни в Киеве ожидаются с 1 по 4 февраля, а в четверг, 5 февраля, ночные морозы ослабнут до -14 градусов, а днем ожидается -9 градусов. С пятницы, 6 февраля, температура воздуха начнет повышаться и в Киев снова придет потепление.

Когда в Киев вернутся морозы, прогноз на февраль 2026

Похожим прогнозом поделился и сайт Weather. Согласно данным, самыми морозными для киевлян окажутся 1 и 2 февраля, а с 5 февраля морозы ослабнут и несколько дней будет идти снег с перерывами.

Погода в Киеве на начало февраля 2026

