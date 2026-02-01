Рус

Сильні "мінуси" відступлять, але прийдуть снігопади: коли у Києві зміниться погодний сценарій

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Київ
Київ. Фото Колаж "Телеграфу"

Найхолодніші ночі ще попереду

Київ на початку лютого відчує на собі сильні морози до -21 градусу. Вони протримаються не менше чотирьох днів і до кінця найближчого тижня зміняться на -7. Однак разом з тим у місто прийдуть опади.

Протягом 2-8 лютого найбільше снігу випаде десь у четвер та п'ятницю. Таким прогнозом поділились у "Meteofor", передає "Телеграф".

Прогноз для Києва на початок лютого

У перші дні лютого, зокрема 2-3 числа, у Києві збережеться морозна погода: вдень температура становитиме -13…-12 градусів, а вночі опускатиметься до -21. Опадів у цей час практично не прогнозується, переважатиме суха та сонячна або малохмарна погода.

Із середи, 4 лютого, синоптична ситуація почне змінюватися. Температура повітря поступово зростатиме — вдень до -10, а вночі до -19 градусів. Саме з цього періоду у столиці очікується затяжний сніг.

У другій половині тижня стане більш-менш тепліше. У четвер і п’ятницю, 5 та 6 лютого, денна температура підвищиться до -7…-5 градусів, а нічна — до -13…-7. Опади посиляться. Місцями можливий сильний мокрий сніг, що супроводжуватиметься поривчастим вітром.

На вихідних, 7-8 лютого, температурний фон залишатиметься без змін. Вдень у Києві очікується -4…-5 градусів, уночі — близько -7. Опади збережуться, що разом із коливанням температури може спричинити складні умови на дорогах та тротуарах.

Якою буде погода у Києві на початку лютого 2026
Погода у Києві. Фото: Meteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну увірвуться арктичні морози до -31 градусу. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, яким регіонам не пощастить.

Теги:
#Київ #Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві