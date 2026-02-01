Сильні "мінуси" відступлять, але прийдуть снігопади: коли у Києві зміниться погодний сценарій

Найхолодніші ночі ще попереду

Київ на початку лютого відчує на собі сильні морози до -21 градусу. Вони протримаються не менше чотирьох днів і до кінця найближчого тижня зміняться на -7. Однак разом з тим у місто прийдуть опади.

Протягом 2-8 лютого найбільше снігу випаде десь у четвер та п'ятницю. Таким прогнозом поділились у "Meteofor", передає "Телеграф".

Прогноз для Києва на початок лютого

У перші дні лютого, зокрема 2-3 числа, у Києві збережеться морозна погода: вдень температура становитиме -13…-12 градусів, а вночі опускатиметься до -21. Опадів у цей час практично не прогнозується, переважатиме суха та сонячна або малохмарна погода.

Із середи, 4 лютого, синоптична ситуація почне змінюватися. Температура повітря поступово зростатиме — вдень до -10, а вночі до -19 градусів. Саме з цього періоду у столиці очікується затяжний сніг.

У другій половині тижня стане більш-менш тепліше. У четвер і п’ятницю, 5 та 6 лютого, денна температура підвищиться до -7…-5 градусів, а нічна — до -13…-7. Опади посиляться. Місцями можливий сильний мокрий сніг, що супроводжуватиметься поривчастим вітром.

На вихідних, 7-8 лютого, температурний фон залишатиметься без змін. Вдень у Києві очікується -4…-5 градусів, уночі — близько -7. Опади збережуться, що разом із коливанням температури може спричинити складні умови на дорогах та тротуарах.

Погода у Києві. Фото: Meteofor

