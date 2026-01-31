Деньги на детей, новые правила бронирования и "єОселя" по-новому: что меняется для украинцев в феврале

Выплаты ВПЛ возвращаются, а 5G становится ближе: полный перечень изменений

Февраль 2026 года стартует с ряда изменений, которые коснутся миллионов украинцев. Государство возобновляет выплаты для детей внутренне перемещенных лиц, усиливает контроль за бронированием военнообязанных и расширяет доступ к быстрому интернету. И это еще не все изменения, ожидаемые в ближайшие дни.

"Телеграф" собрал основные обновления, которые вступают в силу с 1 февраля.

Государство возвращает материальную помощь переселенцам после месяцев ожидания

Самая главная новость для семей внутренне перемещенных лиц – возобновление программы выплат на аренду жилья. Каждая семья сможет получать 3000 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Эта помощь предназначена для компенсации затрат на оплату арендованного жилья.

Программа работала раньше, но была приостановлена из-за нехватки средств в бюджете. Теперь государство снова выделило финансирование, и семьи смогут подавать документы на получение выплат. Важный нюанс: нужно будет заново собрать пакет документов и подать заявление даже если вы раньше пользовались этой помощью.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно, но только после официального подтверждения статуса ВПЛ и предоставления документов об аренде жилья.

Кроме того, продолжают действовать другие социальные программы поддержки семей с детьми. Ранее установленные доплаты и пособия остаются в силе, их размеры были пересмотрены в начале 2026 года в соответствии с инфляцией.

Забудьте о бронировании в сутки: заявки теперь будут рассматривать дольше

Правила бронирования военнообязанных работников существенно изменяются. Государство отменяет временные упрощения, действовавшие в последние месяцы. Теперь предприятиям придется ждать до трех суток рассмотрения заявки, а не получать ответ в течение суток.

Это решение объясняют необходимостью более тщательной проверки документов и обоснованности каждого случая бронирования. Власти хотят избежать злоупотреблений и убедиться, что бронирование получают действительно критически важные для экономики работники.

Возвращается также ограничение на частоту отмены бронирования. Компания не сможет отменять и снова оформлять бронирование на одного работника чаще раза в пять дней. Это правило должно предотвратить манипуляции со стороны работодателей.

5G наконец-то становится реальностью: более быстрый интернет и обновленное "Действие" уже на пороге

Государство продолжает развертывание сетей пятого поколения в населённых пунктах. Это позволит украинцам пользоваться более быстрым мобильным интернетом и более стабильной связью. Особенно ощутимы изменения будут в крупных городах и областных центрах.

Улучшение инфраструктуры также окажет положительное влияние на работу мобильного приложения "Действие". Сервис будет работать быстрее, а электронные услуги станут доступнее даже в отдаленных регионах.

Власти установили жесткие лимиты на площадь жилья для "єОселі"

С 9 февраля программа доступной ипотеки "єОселя" устанавливает четкие ограничения по размеру жилья, которое можно купить при государственной поддержке. Новые правила таковы:

Для квартир:

Семья из одного или двух человек может купить жилье площадью не более 52,5 квадратных метров.

На каждого следующего члена семьи прибавляется 21 квадратный метр.

Общая площадь квартиры не может превышать 115,5 метра, даже если у вас большая семья.

Для частных домов:

Семья из одного или двух человек может приобрести здание площадью до 62,5 квадрата.

На каждого следующего члена семьи снова прибавляется 21 метр.

Верхний предел для домов – 125,5 квадратных метров, независимо от количества людей.

Исключения из правил:

Превысить норму можно максимум на 10 процентов.

Правило работает только для новостроек в возрасте до трех лет.

Если жилье постарше, никаких послаблений не будет — нужно укладываться в лимит друг к другу.

Эти ограничения нацелены направить государственные средства на покупку именно доступного жилья, а не элитной недвижимости.

Что нужно успеть сделать до 1 февраля: практические советы для каждого

Семьям ВПЛ следует уже сейчас подготовить все необходимые документы для получения выплат. Понадобится справка о статусе внутренне перемещенного лица, договоре аренды жилья, свидетельстве о рождении детей и реквизитах банковского счета.

Предприятиям, которые планируют бронировать работников, следует подавать заявки раньше времени. Учитывайте новые сроки рассмотрения – 72 часа вместо суток. Готовьте документы тщательно во избежание отказов и повторных ожиданий.

Чтобы приобрести жилье по программе "еселя" нужно учитывать новые правила. Время еще есть – они будут действовать только с 9 февраля.

Напомним, "Телеграф" писал, каким 2025 стал для фронта и что изменится в войне в 2026-м. В этом году враг будет вести войну преимущественно пехотой.