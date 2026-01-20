Разорвало трубы в доме? Практические советы киевлянам, что делать

Эксперт назвала условия, при которых ничего не изменится до весны

Морозы и российские обстрелы доставили киевлянам немало неприятностей. В части домов разорвало трубы отопления. Пострадавшие от этой беды жители столицы должны действовать – иначе они рискуют остаться без отопления, по крайней мере, до следующего отопительного сезона.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Подробнее читайте в материале: "Если у вас разорвало трубы, нельзя ждать весны: несколько шагов для спасения ситуации"

Эксперт советует: если в вашем доме разорвало трубы, нужно обращаться на горячую линию в диспетчерскую службу. Сначала — в обслуживающую организацию. Если вас отправляют к прямому поставщику услуги (например, водоканала), обращайтесь в мэрию, в органы местного самоуправления. Или на правительственную горячую линию — сейчас это Министерство инфраструктуры.

"Самое главное — звоните массово. Если в доме 100 квартир, пусть все 100 квартир звонят на диспетчерскую службу и колл-центр города. Оставляют заявки каждый день. Не дают спуску этой ситуации, пока все не отремонтируют", — говорит Кристина Ненно.

Если жители будут молчать и ничего не делать, коммунальщики автоматически понимают: это может подождать даже до весны.

Кристина Ненно

Теоретически ситуация "без отопления до весны" может быть, но только если жильцы пустят все на самотек. Если не будут звонить, жаловаться, требовать.

"Здесь единственное нужно — желание обслуживающей организации вернуть все это к жизни", — объясняет Кристина Ненно.

Технически отремонтировать все возможно. Необходимо закупить материал, назначить профессионалов, чтоб они стали и ремонтировали.

Но есть еще "политическая" составляющая. Недовольные жители города – это показатель эффективности управления мэрией. Если люди будут массово обращаться на колл-центры города с жалобами, власти вынуждены будут реагировать.

Так что ответ "ждите весны" — это сказочки и отмазки. Такого не будет, если люди не будут молчать, резюмирует эксперт.

Напомним, из-за последствий ночного удара по Киеву в столице возникли перебои в работе метрополитена. Особенно сложно было утром, когда киевляне ехали на работу.