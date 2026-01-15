Совместительство и мобилизация: при каких условиях работник может получить бронь

Бронирование возможно при одном условии

Работодатели часто нанимают работников на условиях внешнего совместительства с неполным рабочим днем. Во время мобилизации возникает вопрос о возможности бронирования таких сотрудников.

Что нужно знать:

Бронировать совместителя можно при одном условии

Зарплата должна быть от 21617 гривен

Режим работы не имеет значения

Оказывается, режим работы не влияет на возможность получить бронь от армии. Об этом пишет Kadroland.

Законодательство разрешает бронировать внешних совместителей. Единственное условие – работник не должен иметь бронирование по основному месту работы.

Постановление Кабмина №76 от 27 января 2023 устанавливает четкие правила. Документ определяет категории людей, которые не учитываются в общем количестве забронированных.

В этот список попадают женщины-военнообязанные и сотрудники СБУ. Также не учитываются те, у кого уже есть бронирование на другом предприятии.

Работа по совместительству или по основному месту не играет роли для возможности бронирования, говорится в разъяснении.

Неполный рабочий день тоже не препятствует оформлению бронирования. Однако важно выполнить требования по минимальному заработку. С 1 января 2026 г. действует новая планка зарплаты для бронирования. Работник должен получать не менее 21 617 гривен 50 копеек. Эта сумма обязательна независимо от режима работы.

Форма трудоустройства не имеет значения для государства. Главное, чтобы человек официально работал в компании и получал достаточную зарплату. Двойное бронирование исключено – один работник может иметь бронь только в одном месте.

Работодатели могут планировать бронирование совместителей без ограничений. Нужно только проверить отсутствие бронирования по другому месту работы и обеспечить необходимый уровень оплаты труда.

