Гроші на дітей, нові правила бронювання та "єОселя" по-новому: що змінюється для українців в лютому

Виплати ВПО повертаються, а 5G стає ближчим: повний перелік змін

Лютий 2026 року стартує з низки змін, які торкнуться мільйонів українців. Держава відновлює виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб, посилює контроль за бронюванням військовозобов'язаних та розширює доступ до швидкого інтернету. І це ще не всі зміни, які очікуються найближчими днями.

"Телеграф" зібрав основні оновлення, які набирають чинності з 1 лютого.

Держава повертає матеріальну допомогу переселенцям після місяців очікування

Найголовніша новина для сімей внутрішньо переміщених осіб — відновлення програми виплат на оренду житла. Кожна родина зможе отримувати 3 000 гривень щомісяця на кожну дитину. Ця допомога призначена для компенсації витрат на оплату орендованого помешкання.

Програма працювала раніше, але була призупинена через брак коштів у бюджеті. Тепер держава знову виділила фінансування, і сім'ї зможуть подавати документи на отримання виплат. Важливий нюанс: потрібно буде заново зібрати пакет документів та подати заяву, навіть якщо ви раніше користувалися цією допомогою.

Гроші виплачуватимуться щомісяця, але лише після офіційного підтвердження статусу ВПО та надання документів про оренду житла.

Крім цього, продовжують діяти інші соціальні програми підтримки сімей з дітьми. Раніше встановлені доплати та допомоги залишаються чинними, їхні розміри переглянули на початку 2026 року відповідно до інфляції.

Забудьте про бронювання за добу: заявки тепер розглядатимуть довше

Правила бронювання військовозобов'язаних працівників суттєво змінюються. Держава скасовує тимчасові спрощення, які діяли останні місяці. Тепер підприємствам доведеться чекати до трьох діб на розгляд заявки, а не отримувати відповідь протягом доби.

Це рішення пояснюють необхідністю ретельнішої перевірки документів та обґрунтованості кожного випадку бронювання. Влада хоче уникнути зловживань та переконатися, що бронювання отримують справді критично важливі для економіки працівники.

Повертається також обмеження на частоту анулювання бронювання. Компанія не зможе скасовувати та знову оформлювати бронювання на одного працівника частіше ніж раз на п'ять днів. Це правило має запобігти маніпуляціям з боку роботодавців.

5G нарешті стає реальністю: швидший інтернет та оновлена "Дія" вже на порозі

Держава продовжує розгортання мереж п'ятого покоління у населених пунктах. Це дозволить українцям користуватися швидшим мобільним інтернетом та стабільнішим зв'язком. Особливо відчутними зміни будуть у великих містах та обласних центрах.

Покращення інфраструктури також позитивно вплине на роботу мобільного додатку "Дія". Сервіс працюватиме швидше, а електронні послуги стануть доступнішими навіть у віддалених регіонах.

Влада встановила жорсткі ліміти на площу житла для "єОселі"

З 9 лютого програма доступної іпотеки "єОселя" встановлює чіткі обмеження щодо розміру житла, яке можна купити за державною підтримкою. Нові правила такі:

Для квартир:

Сім'я з однієї або двох осіб може купити житло площею не більше 52,5 квадратних метри.

На кожного наступного члена родини додається 21 квадратний метр.

Загальна площа квартири не може перевищувати 115,5 метрів, навіть якщо у вас велика сім'я.

Для приватних будинків:

Сім'я з однієї або двох осіб може придбати будинок площею до 62,5 квадрата.

На кожного наступного члена родини знову додається 21 метр.

Верхня межа для будинків — 125,5 квадратних метрів, незалежно від кількості людей.

Винятки з правил:

Перевищити норму можна максимум на 10 відсотків.

Правило працює лише для новобудов віком до трьох років.

Якщо житло старше, жодних послаблень не буде — треба вкладатися в ліміт один до одного.

Ці обмеження мають на меті спрямувати державні кошти на купівлю саме доступного житла, а не елітної нерухомості.

Що треба встигнути зробити до 1 лютого: практичні поради для кожного

Сім'ям ВПО варто вже зараз підготувати всі необхідні документи для отримання виплат. Знадобиться довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла, свідоцтва про народження дітей та реквізити банківського рахунку.

Підприємствам, які планують бронювати працівників, слід подавати заявки завчасно. Враховуйте нові терміни розгляду — 72 години замість доби. Готуйте документи ретельно, щоб уникнути відмов та повторних очікувань.

Щоб придбати житло за програмою "єОселя" потрібно враховувати нові правила. Час ще є — вони будуть діяти лише з 9 лютого.

