Россия готовит новый массированный удар по Украине. Сколько обычно обстрелов в январе и что изменилось

Целью врага может стать не только Киев

Российские агрессоры готовят новый массированный удар по Украине. Он может отличаться от предыдущих. Отметим, Россия активно бьет по энергетической инфраструктуре в морозы, в том числе удар по столице оставил без тепла и электроэнергии десятки тысяч человек.

Что нужно знать:

Мониторинговые каналы прогнозируют удар на выходных или в начале недели из-за усиления морозов

Вероятный двухэтапный сценарий

Россия снова нацелится на энергетическую инфраструктуру во время холодов

С начала полномасштабного вторжения Россия сменила орудия ударов в январе – ракет было больше

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведка предоставила информацию о подготовке к новому удару. Он акцентирует, что это дискредитирует дипломатические разговоры: "Разведка дает информацию об этом, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры поняли, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы к новым массированным нападениям россияне не готовились".

Мониторинговые каналы отмечают — Россия может нанести удар ближе к выходным или в начале следующей недели, ведь в Украину снова возвращаются существенные морозы. Согласно прогнозам мониторингов, атака может быть двухэтапной и растянуться на несколько дней.

Первым этапом называют удар по Киеву, вторым – по крупным энергетическим и газовым объектам в западных областях страны. Отметим, что недавно Россия впервые ударила по объекту нефтепровода "Дружба".

Отмечается также, что Россия может быть уже знакомыми украинцам средствами поражения — баллистикой "Искандер-М", С-300/400, ракетами Х-22, крылатыми "Искандер-К" и Х-59/69, Кинжалами и дронами-камикадзе. Для дальнобойных ударов могут применить ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Калибры, ракеты 9М729 из "Искандер-М" с увеличенной дальностью и дроны-камикадзе. Последние сейчас имеют большие возможности для противодействия РЭБ, в частности из-за использования терминалов "Старлинк".

Сколько массированных ударов было с начала 2026 года

Каждую ночь Россия наносит удары по Украине, в основном дронами. Но несколько раз в месяц применяет большое количество ракет. В частности, в январе уже было четыре массированных атаки, во время одной из которых россияне погрузили в блэкаут столицу Украины.

Атака в ночь на 9 января

Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры в основном на Киевщине. Это было более 240 дронов различных типов и 36 ракет наземного и морского базирования. Против Львова в этот день использовали ракету "Орешник/Кедр".

Атака в ночь на 13 января

Россияне ударили баллистикой Искандер-М/С-300 по инфраструктуре, всего 18 ракет и сотнями ударных беспилотников. Целились в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Атака в ночь на 20 января

Россияне использовали противокорабельную ракету "Циркон", 18 баллистических, 15 крылатых ракет и более трехсот дронов. Целили в основном по Киевщине.

Атака в ночь на 24 января

Российские войска ударили двумя ракетами "Циркон", 12 крылатыми Х-22/Х-32, шестью баллистическими Искандер-М/С-300, одной авиаракетой Х-59/69 и дронами. Во время этой атаки впервые за долгое время были использованы ракеты Х-22/Х-32.

Россия ежедневно бьет по Украине

Каждую зиму во время полномасштабного вторжения Россия пытается активно уничтожить энергосистему Украины. В 2023, 2024 и 2025 годах они действовали по аналогичной схеме — удар перед Новым годом и несколько последующих ударов. Однако сравнить последствия нельзя — в 2026 году они значительно хуже, ведь все годы до этого по генерирующим мощностям целили дроны и ракеты россиян, а восстановить полноценно их не удавалось из-за повторных ударов.

Отметим, что по наблюдениям удары России изменились. Агрессор использует меньше ракет и больше ударных дронов.

Вкликало количество ракет, которые россия применяла в начале полномасштабного вторжения/Слово и дело

В 2023 году РФ дважды комбинированно ударила по Украине в январе — 14 и 26. 14 января РФ впервые использовала С-400 для ударов по Киеву из Брянской области. Но били по всей стране — именно во время этой атаки агрессор ударил ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, разрушив целый подъезд. Тогда было выпущено 38 ракет. Во время обстрела 26 января РФ атаковала 56 ракет. Кинжалами РФ ударила по Киеву и Запорожью. В последнем городе ударила повторно по спасателям.

В 2024 году россияне массированно избивали по Украине 2, 8, 13, 23 января. 2 января россияне применили 99 ракет и 35 дронов. Тогда ударили по Киеву и Харькову. Погибли и пострадали десятки человек.

Разрушение в Киеве после атаки 2 января 2024/ ГСЧС

8 января Россия среди прочего ударила по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области. При обстреле Украины использовали 51 ракету и 8 "шахедов". В обстреле 13 января 2024 года отличилось большое количество "Кинжалов", а в общей сложности было около 30 ракет и три дрона-шахеда. Во время удара 23 января была применена 41 ракета.

В 2025 году январь можно условно назвать одним из спокойных месяцев. По данным воздушных сил, массированная комбинированная атака была 15 января. Тогда применили 117 воздушных целей, из которых 74 – ударные дроны или имитаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению экспертов, Россия ждет именно морозов, чтобы наносить максимально сильные удары. Что касается энергетического перемирия, то его агрессор планирует использовать для накопления ракет для удара, ведь их запас может быть исчерпан.