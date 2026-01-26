Морозы отступают: в Днепре за несколько дней температура изменится почти на 10 градусов

В городе на этой неделе прогнозируют резкое потепление с дождями и ветром

В Днепре в течение ближайшей недели прогнозируют изменение погодных условий. После морозов ожидается резкое повышение температуры воздуха, которое будет сопровождаться длительными осадками и сильным ветром.

Колебания температур прогнозируется со вторника на среду, согласно данным "Meteofor ". Подробнее об этом написал "Телеграф".

В начале недели в городе будет преобладать зимняя погода. В понедельник и вторник, 26-27 января, температура воздуха ночью будет опускаться до -11…-8°C, а днем будет -6…-4°C. Местами возможен небольшой снег.

Погода в Днепре. Фото: Meteofor

Со среды, 28 января, в Днепре начнется резкое потепление. Дневная температура повысится до +2…+4 °C, а ночные показатели будут колебаться от -4 до +1 °C. Такие температурные изменения будут сопровождаться переходом осадков из снега в мокрый снег и дождь.

Во второй половине недели, с 29 января по 1 февраля, синоптики прогнозируют затяжные дожди со снегом. Наибольшее количество осадков ожидается в пятницу-воскресенье — суммарно может выпасть более 10-14 мм. В то же время, показатели на термометрах с +4 градусов днем упадут до -2 °C, а ночью — с +1 до -4 градусов. Поэтому на дорогах возможно образование луж, а позже — гололедицы.

Кроме осадков в Днепре усилится ветер. В течение недели он будет менять направление и достигать порывов 8-10 м/с. В сочетании с влажной погодой это может создавать ощутимый дискомфорт и ухудшать погодные условия.

