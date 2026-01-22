Как правильно посыпать лед зимой, чтобы не навредить растениям и животным? Советы специалиста

Какие есть средства для растворения льда и уборки снега? Как правильно избавиться от снега без вреда для людей и животных?

Удалять лед и снег бывает очень сложно. Средства для таяния льда, которые обычно представляют собой какие-либо соли на основе хлоридов, могут облегчить эту задачу. Но эти вещества могут просачиваться в почву, потенциально нанося вред растениям, а избыток продукта может попасть в водоемы.

Средства для таяния льда необходимы для безопасности зимой, но важно знать, как правильно их использовать.

"Существуют разные химические вещества, которые действуют при разных температурах, но главное — использовать правильное количество и следовать инструкциям на упаковке, где указано, какую площадь оно покроет, — говорит Тим ​​Джонсон, старший директор по садоводству Чикагского ботанического сада. — Наиболее распространенная ошибка — использование чрезмерного количества, что может повлиять на химический состав почвы, повредить поверхности или навредить домашним животным".

Какие существуют виды средств для таяния льда?

Существует несколько различных типов, включая смеси многих из следующих продуктов. Но это наиболее распространенные варианты, доступные домовладельцам:

Каменная соль, также известная как хлорид натрия , является наиболее распространенной. Добытая прямо из земли, это средство эффективно при температуре до -17 градусов по Цельсию.

, является наиболее распространенной. Добытая прямо из земли, это средство эффективно при температуре до -17 градусов по Цельсию. Хлорид кальция — это искусственно созданный продукт, эффективный при температуре до -31 градусов. Его требуется меньше, и он не так агрессивен для твердых поверхностей и ландшафтного дизайна.

— это искусственно созданный продукт, эффективный при температуре до -31 градусов. Его требуется меньше, и он не так агрессивен для твердых поверхностей и ландшафтного дизайна. Хлорид магния — еще одно искусственно созданное соединение, эффективное при температуре до -9. Он считается более экологичным и безопасным для животных , поскольку содержит меньше хлорида, чем каменная соль или хлорид кальция.

— еще одно искусственно созданное соединение, эффективное при температуре до -9. Он считается , поскольку содержит меньше хлорида, чем каменная соль или хлорид кальция. Ацетат кальция и магния менее вреден для растений , но он дорог и неэффективен при температурах ниже -7 градусов Цельсия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие народные приметы предвещали резкие изменения погоды в Украине — напнример, поведение птиц может предсказать сильный мороз.