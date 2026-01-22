Потепление уже не за горами: когда морозы уйдут из Украины

Местами будет до +8 градусов

На смену сильным морозам в Украину скоро придет потепление. Он будет держаться до конца января.

Об этом синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" в материале "Конец морозов близко: когда в Украину придет потепление, синоптик назвал даты".

По прогнозу синоптика, уже с 24-25 января в Украину придет потепление. Теплый воздух прийдет с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, потом по всей стране. В последние дни января морозы совсем уйдут.

В то же время портал Ventusky прогнозирует потепление с 27 января. В этот день только западные и южные области ожидает 0 градусов или -2 градуса, на востоке и севере будет держать мороз в -13 градусов даже днем.

Погода в Украине 27 января. Данные: Ventusky

Более стабильное тепло ожидается с 29 января. Тогда на всей территории Украины прогнозируют плюсовую погоду, где столбик термометра покажет до +8 градусов.

Погода в Украине 29 января. Данные: Ventusky

Добавим, что Укргидрометцентр прогнозирует потепление в Украине с 26 января. Так, на западе и юге днем термометр покажет до +5 градусов, на севере и в центре – до +2 градусов. А вот на востоке морозы будут держаться до -10 градусов.

Погода в Украине 26 января. Данные: Укргидрометцентр

Напомним, что Днепр в скором времени ожидает резкий перепад температуры от -12 до +8 градусов.

