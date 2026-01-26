Морози відступають: у Дніпрі за кілька днів температура зміниться майже на 10 градусів

У місті на цьому тижні прогнозують різке потепління з дощами та вітром

У Дніпрі протягом найближчого тижня прогнозують зміну погодних умов. Після морозів очікується різке підвищення температури повітря, яке супроводжуватиметься тривалими опадами та сильним вітром.

Коливання температур прогнозується з вівторка на середу, згідно з даними "Мeteofor". Детальніше про це написав "Телеграф".

На початку тижня в місті переважатиме зимова погода. У понеділок і вівторок, 26-27 січня, температура повітря вночі опускатиметься до -11…-8 °C, а вдень становитиме -6…-4 °C. Місцями можливий невеликий сніг.

Погода у Дніпрі. Фото: Мeteofor

Із середи, 28 січня, у Дніпрі розпочнеться різке потепління. Денна температура підвищиться до +2…+4 °C, а нічні показники коливатимуться від -4 до +1 °C. Такі температурні зміни супроводжуватимуться переходом опадів зі снігу в мокрий сніг та дощ.

У другій половині тижня, з 29 січня по 1 лютого, синоптики прогнозують затяжні дощі зі снігом. Найбільша кількість опадів очікується у п’ятницю-неділю — сумарно може випасти понад 10-14 мм. Водночас показники на термометрах з +4 градусів вдень впадуть до -2 °C, а вночі — з +1 до -4 градусів. Через це на дорогах можливе утворення калюж, а пізніше — ожеледиці.

Окрім опадів, у Дніпрі посилиться вітер. Протягом тижня він змінюватиме напрямок і досягатиме поривів 8-10 м/с. У поєднанні з вологою погодою це може створювати відчутний дискомфорт і погіршувати погодні умови.

