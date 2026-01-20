Будет тепло без отопления даже в лютый мороз: изобретатель из Кривого Рога показал чудо-капсулу, которую может собрать каждый

Украинец показал, как согреться без газа

Мужчина из Кривого Рога сделал то, что кажется фантастикой: создал место, где можно спать в тепле, даже если нет отопления и за окном мороз. Юрий Колесник пять лет назад построил термокапсулу из обычных вещей, которые есть в каждом доме.

Изобретатель говорит, что смастерить такое может любой желающий. Об этом пишет Суспільне.

Юрий Колесник десятки лет изучает способы выживания в экстремальных условиях. Война сделала его разработки особенно необходимыми для украинцев, сталкивающихся с перебоями электроснабжения и отопления из-за обстрелов РФ.

Изобретатель объясняет: термокапсула сохраняет тепло так же, как термос сохраняет температуру жидкости. Чем больше слоев материала с воздушными прослойками между ними, тем меньше холода попадает внутрь.

Термокапсула Юрия Колесника

Вид изнутри

Для создания такой конструкции подойдут простые предметы. Можно использовать доски, картон, ткань, полиэтилен, старые одеяла или покрывала. Даже мебель пригодится — шкаф или стол могут стать основой капсулы.

То же может сделать каждый украинец. И быть в тепле. Это может быть шкаф, стол, ткань, картон, полиэтилен – все, что есть дома, рассказывает Юрий.

Главное правило – расположить капсулу у внутренней стены между комнатами. Также важно регулярно проветривать помещение.

Внутри капсулы становится тепло очень быстро. Через полчаса температура поднимается с 10 до 20 градусов только от тепла человеческого тела. Юрий напоминает: наши предки жили именно так столетиями.

Достаточно тепло самого человека, чтобы за пол часа температура поднялась с 10 до 20 градусов. Так люди жили веками – в замках, домах, без централизованного отопления. Кровати накрывали балдахинами, объясняет он.

Свою термокапсулу мужчина построил пять лет назад на первом этаже собственного дома. Там он спит зимой. Говорит, что даже в сильные морозы внутри удобно.

Второй этаж своего дома Юрий превратил в настоящую лабораторию. Там он тестирует разные технологии для автономной жизни. Например, сделал теплый пол, реагирующий на движение человека и нагревающийся за несколько минут.

Юрий Колесник

Электричество изобретатель получает от солнечных панелей и ветряной мельницы. Если этого не хватает, он крутит педали велогенератора, который смастерил собственноручно.

Велогенератор

Здесь у меня пункт незламности. Солнечные панели в окне, контроллер, зарядка для устройств, показывает мужчина.

Более десяти лет назад Юрий запатентовал свой метод термоизоляции на основе многокамерности. Этот принцип он употреблял при утеплении собственного дома.

Снаружи минус, а здесь воздушные камеры, сохраняющие тепло. Это и есть энергоэффективность. Достаточно присутствия человека и температура становится комфортной, говорит изобретатель.

