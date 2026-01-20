Будет тепло без отопления даже в лютый мороз: изобретатель из Кривого Рога показал чудо-капсулу, которую может собрать каждый
Украинец показал, как согреться без газа
Мужчина из Кривого Рога сделал то, что кажется фантастикой: создал место, где можно спать в тепле, даже если нет отопления и за окном мороз. Юрий Колесник пять лет назад построил термокапсулу из обычных вещей, которые есть в каждом доме.
Изобретатель говорит, что смастерить такое может любой желающий. Об этом пишет Суспільне.
Юрий Колесник десятки лет изучает способы выживания в экстремальных условиях. Война сделала его разработки особенно необходимыми для украинцев, сталкивающихся с перебоями электроснабжения и отопления из-за обстрелов РФ.
Изобретатель объясняет: термокапсула сохраняет тепло так же, как термос сохраняет температуру жидкости. Чем больше слоев материала с воздушными прослойками между ними, тем меньше холода попадает внутрь.
Для создания такой конструкции подойдут простые предметы. Можно использовать доски, картон, ткань, полиэтилен, старые одеяла или покрывала. Даже мебель пригодится — шкаф или стол могут стать основой капсулы.
То же может сделать каждый украинец. И быть в тепле. Это может быть шкаф, стол, ткань, картон, полиэтилен – все, что есть дома,
Главное правило – расположить капсулу у внутренней стены между комнатами. Также важно регулярно проветривать помещение.
Внутри капсулы становится тепло очень быстро. Через полчаса температура поднимается с 10 до 20 градусов только от тепла человеческого тела. Юрий напоминает: наши предки жили именно так столетиями.
Достаточно тепло самого человека, чтобы за пол часа температура поднялась с 10 до 20 градусов. Так люди жили веками – в замках, домах, без централизованного отопления. Кровати накрывали балдахинами,
Свою термокапсулу мужчина построил пять лет назад на первом этаже собственного дома. Там он спит зимой. Говорит, что даже в сильные морозы внутри удобно.
Второй этаж своего дома Юрий превратил в настоящую лабораторию. Там он тестирует разные технологии для автономной жизни. Например, сделал теплый пол, реагирующий на движение человека и нагревающийся за несколько минут.
Электричество изобретатель получает от солнечных панелей и ветряной мельницы. Если этого не хватает, он крутит педали велогенератора, который смастерил собственноручно.
Здесь у меня пункт незламности. Солнечные панели в окне, контроллер, зарядка для устройств,
Более десяти лет назад Юрий запатентовал свой метод термоизоляции на основе многокамерности. Этот принцип он употреблял при утеплении собственного дома.
Снаружи минус, а здесь воздушные камеры, сохраняющие тепло. Это и есть энергоэффективность. Достаточно присутствия человека и температура становится комфортной,
