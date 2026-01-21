Морозы еще покусают, но потепление уже близко: когда в Киеве наконец-то запахнет весной

Холод еще задержится, но ненадолго

Холод в столице не спешит отступать, хотя синоптики уже фиксируют первые признаки ослабления морозов. В ближайшие дни погода в Киеве будет оставаться зимней, с минусовыми температурами и без осадков.

Воздух будет постепенно теплеть, но процесс будет медленным и неравномерным. Об этом сообщилив Укргидрометцентре.

Наталья Диденко также отмечает, что процесс потепления растянется по времени. "Дневная температура будет постепенно повышаться, а уже с 25–26 января она может достичь нуля и даже небольших "плюсов"", — сообщила она.

В Киеве и области в среду, 21 января, прогнозируют переменную облачность без осадков. На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть внимательными.

В ночное время температура в Киевской области будет опускаться до -13…-17°, местами — до -20°. Днем ожидается 5–7° мороза. В Киеве ночью столбики термометров покажут -13…-15°, а днем — около -5…-7°.

Погода в Киеве 21 января, данные Укргидрометцентра

Погода в Киеве 22 января, данные Укргидрометцентра

Ветер в столице будет слабым, юго-западного направления, со скоростью 3–8 метров в секунду. По прогнозам синоптиков именно с этой недели температура начнет медленно расти.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что конец морозов уже близок. По его словам, с 24-25 января в Украину начнет поступать теплый воздух с юга Европы. Сначала потепления ощутят южные и западные области, а затем и Киев.

Вместе с повышением температуры возможны осадки: сначала снег, а затем дождь и туман. Из-за этого на дорогах может усилиться гололедица, а видимость местами ухудшится.

