Киев затянет облаками, но есть и хорошая новость: какой будет погода в столице и когда наконец начнет теплеть

Облачно, морозно и скользко на дорогах

В четверг, 22 января, в Киеве будет холодно и облачно. Снега или дождя синоптики не прогнозируют. Температура и днем, и ночью будет оставаться ниже нуля.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр на своей официальной странице в Telegram.

Температура воздуха по Киевской области днем от -4 до -9°C. В Киеве днем синоптики прогнозируют от -4 до -6°C после ночных -10 до -12°C мороза.

"Облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Киеве на ближайшие 10 дней по данным meteo.ua

Вместе с тем синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил "Телеграфу", когда в Украину придет потепление. По его словам, уже с 24-25 января в Украине ожидается постепенное потепление.

"В последние дни января морозы совсем уйдут", — говорит Кибальчич.

Однако наряду с повышением температуры возможны снег, дождь и туман. В Киеве изменение погодных условий также прогнозируется ближе к концу месяца.

