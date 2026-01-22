Київ затягне хмарами, але є й добра новина: якою буде погода у столиці та коли нарешті почне теплішати

Хмарно, морозно і слизько на дорогах

У четвер, 22 січня, у Києві буде холодно та хмарно. Снігу чи дощу синоптики не прогнозують. Температура і вдень, і вночі залишатиметься нижче нуля.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Температура повітря по Київській області вдень становитиме від -4 до -9°C. У самому Києві вдень синоптики прогнозують від -4 до -6°C після нічних -10 до -12°C морозу.

"Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Києві на найближчі 10 днів за даними meteo.ua

Разом з тим синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив "Телеграфу", коли в Україну прийде потепління. За його словами, вже з 24–25 січня в Україні очікується поступове потепління.

"В останні дні січня морози зовсім підуть", — каже Кібальчич.

Однак разом із підвищенням температури можливі сніг, дощ та тумани. У Києві зміна погодних умов також прогнозується ближче до кінця місяця.

