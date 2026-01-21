Пассажиры в ловушке холода: какие поезда первыми остановятся во время блэкаута

Морозы и массовые отключения света наделали беды

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети один из скоростных поездов "Интерсити" остановился прямо во время движения. Причиной стали массированные обстрелы, которые привели к отключениям электроэнергии.

Больше всего от этого страдают электропоезда, пояснил "Телеграфу" соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль. Обычные пассажирские вагоны оборудованы котлами, которые могут работать как от электричества, так и от твердого топлива, но в электропоездах такого нет.

Электропоезд. Фото: Wikipedia

Если в обычном пассажирском поезде отсутствует электричество, вагоны можно обогревать с помощью запаса топлива. У электричек такой возможности нет – без электроэнергии они просто не работают, и отопление тоже отключается.

В холодную погоду пребывание в обесточенном вагоне становится особенно трудным, а автономные источники питания ситуацию не спасают. Пассажиры электропоездов в таких условиях остаются беззащитными перед холодом.

