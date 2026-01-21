Мороз спадет и Киев снова засыплет снегом? Как изменится погода до конца недели
В столице начнется постепенное потепление
После лютых морозов Украину накроет волной потепления. В Киеве в конце недели ожидается уже плюсовая температура, а некоторые дни выдадутся снежными и дождливыми.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 22 января, в столице Украины будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит -10…-12 градусов, а в дневное время будет -6…-4 градуса.
В пятницу, 23 января, ночные морозы опустятся до -7…-9 градусов и такая температура сохранится и в дневное время. Осадков не прогнозируют.
В субботу, 24 января, столбики термометра в Киеве останутся в диапазоне -9…-7 градусов, а ночью покажут -9…-11 градусов. Погода будет облачной.
А в воскресенье, 25 января, морозы спадут и киевлян порадует плюсовая температура. Ночью прогнозируют -3…-5 градусов, в днем воздух прогреется до 0…+2 градусов. Однако ожидаетя небольшой мокрый снег.
Согласно данным Ventusky 22 января в Киеве ожидаются лишь незначительные осадки, тогда как пик снегопада придется на воскресенье, 25 января. К вечеру, ориентировочно до 20:00, снежный покров в столице может вырасти до 19 сантиметров.
На сайте Weather прогноз немного отличается. Согласно данным, до конца недели температура в Киеве составит -7..-5 градусов, в воскреснье, 25 января, ождается -4 градуса. На протяжение дня ожидается снег с перерывами, а в понедельник-вторник, 26-27 января, пройдет небольшой ледяной дождь.
