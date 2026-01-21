Морози ще покусають, але потепління вже близько: коли у Києві нарешті запахне весною

Холод ще затримається, але ненадовго

Холод у столиці не поспішає відступати, хоча синоптики вже фіксують перші ознаки послаблення морозів. У найближчі дні погода у Києві залишатиметься зимовою, з мінусовими температурами та без опадів.

Повітря поступово теплішатиме, але процес буде повільним і нерівномірним. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Наталка Діденко також зазначає, що процес потепління розтягнеться у часі. "Денна температура поступово підвищуватиметься, а вже з 25–26 січня вона може досягти нуля і навіть невеликих "плюсів"", — повідомила вона.

У Києві та області в середу, 21 січня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям і пішоходам радять бути уважними.

У нічний час температура на Київщині опускатиметься до -13…-17°, місцями — до -20°. Удень очікується 5–7° морозу. У самому Києві вночі стовпчики термометрів покажуть -13…-15°, а вдень — близько -5…-7°.

Погода у Києві 21 січня, дані Укргідрометцентру

Погода у Києві 22 січня, дані Укргідрометцентру

Вітер у столиці буде слабким, південно-західного напрямку, зі швидкістю 3–8 метрів за секунду. За прогнозами синоптиків, саме з цього тижня температура почне повільно зростати.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що кінець морозів уже близько. За його словами, з 24–25 січня в Україну почне надходити тепле повітря з півдня Європи. Спочатку потепління відчують південні та західні області, а згодом — і Київ.

Разом із підвищенням температури можливі опади: спочатку сніг, а потім — дощ і мряка. Через це на дорогах може посилитися ожеледиця, а видимість місцями погіршиться.

Раніше "Телеграф" писав, що морози можуть ударити ще сильніше. Ми розповідали, які прикмети передвіщають хуртовини, бурани та холоднечу.