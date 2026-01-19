Морозы до -20 и резкий скачок до +4 градусов: синоптики назвали дату потепления в Киеве

После "плюсов" зима все еще напомнит о себе

Погода в Киеве в конце января-начале февраля будет нестабильной. После периода сильных морозов в столице ожидаются заметные "плюсы". Синоптики уже назвали даты, когда холод начнет ослабевать, однако зима еще не собирается сдаваться.

Когда именно киевлянам ждать ощутимого потепления, написал "Телеграф". Прогноз погоды мы взяли с синоптического сайта "Meteo".

Когда изменится погода в столице

Конец января и начало февраля в столице останутся холодными — ночью температура будет колебаться в диапазоне -20…-7 °С, а днем будет держаться в пределах -13…-5 градусов. Самый холодный день прогнозируется в четверг, 29 января. Почти всю неделю будет идти снег.

Впрочем, долго мерзнуть не придется. Уже с 3-10 февраля в Киеве будет потепление. Температура воздуха поднимется до 0…+4 С°. В этот период возможны дожди и мокрый снег — зима начнет напоминать раннюю весну.

Однако полностью прощаться с зимой еще рано. Уже с 11 февраля температура снова пойдет вниз: ночью ожидается до -13…-5 С°, а днем — до -10 градусов. Осадки все еще будут идти в столице.

Когда ждать потепления. Фото: "Meteo"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине спадут морозы.